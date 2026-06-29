Кот-д'Ивуар – Норвегия. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала ЧМ-2026

В 1/16 финала на ЧМ-2026 сойдутся две команды, для любой из которых проход этой стадии станет большим историческим событием – Кот-д'Ивуар и Норвегия. И «слоны», и «сверла» вышли в плей-офф со второго места в своей группе. Причем и одни, и другие набрали по 6 очков на стадии группового турнира, проиграв лишь безусловным фаворитам квартетов. Ивуарийцы не сумели взять очки против Германии (1:2), а скандинавы в финальном туре проиграли Франции (1:4).

Однако если Кот-д'Ивуар до последнего бился за выход в плей-офф и был вынужден играть против Кюрасао (2:0) в сильнейшем составе, то тренерский штаб норвежцев предпочел сэкономить силы и на Францию выпустил состав без ряда ключевых исполнителей. В частности, на поле так и не появились главные звезды нынешнего «золотого поколения» норвежцев Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд. Дело в том, что выход в плей-офф «сверлам» был гарантирован, а биться непременно за первое место для Норвегии оказалось не так принципиально, как дать возможность хоть немного передохнуть лидерам.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Последнее обстоятельство видится очень существенной форой Норвегии, которая считается у букмекеров фаворитом дуэли. Открытый и атакующий футбол с тактикой забросов в свободные зоны и фланговых навесов в штрафную неплохо работал на групповой стадии, принося норвежцам определенные дивиденды. Однако с Кот-д'Ивуаром у Норвегии могут возникнуть проблемы…

Африканская сборная впервые в своей истории оформила выход в плей-офф на чемпионатах мира. Исторического результата «слоны» добились благодаря ставке на весьма прагматичный футбол с использованием своих сильных сторон. Эта команда умеет блестяще «сушить» игру, а в момент, когда соперник перестает ожидать подвоха – использовать быстрые контратаки, благо у ивуарийцев для этого есть Базумана Туре, Амад Диалло, Ян Диоманде и Николя Пепе. Последний, кажется, находится в отличной форме и уже оформил дубль в ворота Кюрасао, чем помог Кот-д'Ивуару впервые в истории выйти в плей-офф.

К матчу против Норвегии ивуарийцы подходят на моральном подъеме, так как решили исторически очень значимую для себя задачу на мундиалях. Скандинавы также добились важного результата, так как ранее только дважды выходили в плей-офф чемпионатов мира – тогда это была стадия 1/8 финала. Однако ни разу Норвегия не проходила через этот барьер, уступая первому же оппоненту в стадии на вылет.

Как ни парадоксально, но фактор «золотого поколения» может сыграть против Норвегии. На родине от этой команды требуют максимума, и сам по себе выход в плей-офф не считается таковым, особенно учитывая имя соперника – Кот-д'Ивуар. И пока фанаты европейской сборной полагают, что та обязана выходить в 1/8 финала, у ивуарийцев ситуация иная – им никто не скажет плохого слова в случае вылета, а это значит, что «слоны» психологически могут чувствовать себя более раскованно и в нужный момент спокойно рисковать, не боясь негативных последствий.

Кроме того, эта сборная Кот-д'Ивуара демонстрирует готовность терпеть, вгрызаться в каждый мяч и отдавать все ради победы. В 2023 году на Кубке африканских наций «слоны» вышли в плей-офф турнира лишь с третьего места в группе, причем оказались худшей из четырех команд с третьих строчек, пробившихся далее. Однако в играх на вылет Кот-д'Ивуар показал себя невероятным бойцом, поэтапно расправившись с Сенегалом, Мали, ДР Конго, а в финале одолев Нигерию.

Поэтому недооценивать «слонов» норвежцам точно не стоит, а очная дуэль этих соперников обещает очень интересный футбол, как минимум в тактическом плане.

В аспекте прогноза наиболее логичным вариантом видится ставка на то, что обе команды забьют. Но если есть любители риска, то можно пробовать и вариант с проходом далее Кот-д'Ивуара. Каким бы фаворитом на бумаге не виделась Норвегия, а в этой дуэли шансы на успех у африканцев очень и очень неплохие. И если уж когда и рисковать, то сейчас.