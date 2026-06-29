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  4. Источник поставил точку в вопросе об участии Ярмоленко в еврокубках
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 15:27 | Обновлено 29 июня 2026, 15:43
1970
0

Источник поставил точку в вопросе об участии Ярмоленко в еврокубках

На игрока рассчитывают на евроарене

29 июня 2026, 15:27 | Обновлено 29 июня 2026, 15:43
1970
0
Источник поставил точку в вопросе об участии Ярмоленко в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко
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Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в ближайшее время должен приступить к полноценным тренировкам с командой после дополнительного отпуска.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, футболист заранее согласовал с тренерским штабом и руководством клуба более длительный отдых, чем получили другие игроки сборной Украины, участвовавшие в июньских матчах.

Ожидается, что Ярмоленко уже 29 июня присоединится к тренировочному процессу. В то же время есть сомнения, что за десять дней он успеет набрать оптимальную форму и будет готов выйти в стартовом составе на матчи квалификации Лиги Европы.

Также источник опроверг слухи о якобы достигнутой договоренности, согласно которой Ярмоленко должен был пропустить матчи еврокубков, чтобы сосредоточиться на выступлениях в УПЛ и достичь личного результативного показателя. На игрока рассчитывают в еврокубках.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Лига Европы учебно-тренировочные сборы тренировка
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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