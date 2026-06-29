Источник поставил точку в вопросе об участии Ярмоленко в еврокубках

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в ближайшее время должен приступить к полноценным тренировкам с командой после дополнительного отпуска.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, футболист заранее согласовал с тренерским штабом и руководством клуба более длительный отдых, чем получили другие игроки сборной Украины, участвовавшие в июньских матчах.

Ожидается, что Ярмоленко уже 29 июня присоединится к тренировочному процессу. В то же время есть сомнения, что за десять дней он успеет набрать оптимальную форму и будет готов выйти в стартовом составе на матчи квалификации Лиги Европы.

Также источник опроверг слухи о якобы достигнутой договоренности, согласно которой Ярмоленко должен был пропустить матчи еврокубков, чтобы сосредоточиться на выступлениях в УПЛ и достичь личного результативного показателя. На игрока рассчитывают в еврокубках.