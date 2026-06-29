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  4. Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии
Италия
29 июня 2026, 11:11 |
1574
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Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии

«Дженоа» и его главный тренер Даниэле де Росси заинтересованы в услугах украинского форварда

29 июня 2026, 11:11 |
1574
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Довбик может продолжить карьеру в клубе, который занял 16-е место в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью покинет клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Главным претендентом на игрока считается «Дженоа», который занял 16-е место в турнирной таблице по итогам сезона. Главный тренер «грифонов» Даниэле де Росси лично заинтересован в переходе украинца.

«Рома» требует около 20 миллионов евро за форварда, но клуб из Генуи рассматривает не только полноценный трансфер, но и возможность арендовать игрока.

Довбик потерял место в стартовом составе из-за травмы и перенесенной операции. Во время зимнего трансферного окна наставник «волков» сделал ставку на нидерландца Дониелла Малена.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Дженоа Даниэле Де Росси Игорь Бурбас трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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