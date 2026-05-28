  4. Карьера Довбика в Роме завершена. Гасперини решил попрощаться с украинцем
28 мая 2026, 11:21 | Обновлено 28 мая 2026, 11:43
Римский клуб решил выставить на трансфер форварда, который не нужен главному тренеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини решил попрощаться с форвардом сборной Украины Артемом Довбиком после завершения нынешнего сезона.

Журналист Анджело Манджианте в эфире Radio Manà Manà Sport сообщил, что карьера 28-летнего футболиста в Риме завершена – украинец вынужден искать новое место для продолжения своих выступлений:

«Довбик покинет клуб, так как не входит в планы Гасперини на следующий сезон. Украинец вернется на трансферный рынок, где попытается найти другой клуб.

Продажа бывшего футболиста «Жироны» позволит «Роме» заработать солидные деньги», – сообщил инсайдер.

Довбик перебрался в чемпионат Италии в августе 2024 года. В футболке римской команды провел 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: RomaPress
