ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась перед стартом Уимблдонского турнира 2026 года:

«Уимблдон для меня – очень особенный турнир с тех пор, как я играла здесь в юниорском турнире. В прошлом году я одержала здесь очень хорошую победу над Коко Гофф, и предыдущие годы тоже были очень успешными. Приятно вернуться, играть на траве – это особый опыт.

Я люблю Уимблдон, мне нравится играть полностью в белом – это хорошая традиция. Здесь приятно находиться. Здесь другая атмосфера, это точно. Для меня это особый турнир Большого шлема. Здесь много хороших традиций, особенно клубника со сливками. Мне нравится играть на траве, и независимо от результатов я люблю возвращаться на травяные корты.

Разница в покрытиях? Мой стиль игры практически не меняется – я играю в том же стиле. Независимо от покрытия, все зависит исключительно от меня. На траве, конечно, игра идет быстрее. Розыгрыши короче, что мне нравится больше, чем играть по 35 ударов на грунте. Это тоже иногда бывает хорошо, но травяные корты мне подходят больше. Если я в хорошей форме и хорошо себя чувствую, я могу играть на траве действительно великолепно.

Сезон? Сезон как сезон. Мне нечего особо сказать о нем. Не могу говорить о выдающихся результатах или о том, что играла в лучший теннис, или показала что-то грандиозное. Но я горжусь собой – независимо от результатов, я буду продолжать идти вперед и тренироваться. Я очень привязана к тому, что делала, проявила замечательную упорство. Мне важно обладать этими качествами, даже если результаты или рейтинг ухудшаются. Сейчас я чувствую себя немного более расслабленной.

[На грунте] я провела хороший турнир в Парме. Провела два матча в Мадриде и Риме, но всегда была очень близка к победе. Сценарий на обоих турнирах был довольно похож. Внутренне ни о чем не жалею. Я с нетерпением жду своего выступления здесь. Посмотрим, как все сложится.

Первая соперница? Я лично не знала эту девушку. Посмотрела, как она играла в нескольких матчах. Думаю, она очень достойная соперница. Немного непредсказуемая: может делать разные вещи, [исполнять] слайсы, у нее есть варианты. Нам нужно будет адаптироваться, находить хорошие удары, чтобы перехватить инициативу в розыгрышах.

Независимо от того, с кем я играю, у меня всегда есть это желание выходить на корт и показывать свою лучшую игру. Это не значит, что я обязательно должна побеждать, но должна выкладываться на полную. Поэтому я постараюсь получать удовольствие. В этом году Уимблдон ощущается для меня немного по-другому, исходя из внутренних ощущений».

В 1/64 финала Ястремская встретится с Аои Ито. Поединок начнется 29 июня не ранее 18:30 по киевскому времени.