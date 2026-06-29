29 июня, в первом круге Уимблдона свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 66) – Аои Ито (WTA 228).

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Сезон для украинки складывается не лучшим образом, она начинала сезон в топ-30, были предпосылки для прогресса, но спортсменка потеряла 39 позиций в рейтинге, показывая нестабильные результаты. На счету Ястремской в этом году 15 побед при 16 поражениях.

Спортсменка успела провести четыре матча на траве в текущем сезоне, одержав две победы. Даяна в этом году выиграла один челленджер в Парме, но как-то развить этот успех не удалось. Украинка исповедует агрессивный теннис, сильные удары, из-за чего часто ошибается, но если игра идет, тогда тяжело будет любой сопернице.

Аои Ито

Японской спортсменке 22 года, хоть она в третьей сотне рейтинга, в основную сетку она попала благодаря защищенному рейтингу, все из-за того, что Ито не играла с лета прошлого года до весны 2026-го из-за травмы.

Возвращение в теннис тяжелое, 8 побед при 14 поражениях, на траве теннисистка успела провести пять матчей, одержав всего одну победу. Трудно поверить, что японка способна показать высокий результат на этом мейджоре, особенно, на фоне слабой формы и восстановления после травмы.

Прогноз

Ранее спортсменки между собой никогда не играли, а в предстоящем матче украинка считается большим фаворитом. На разницу в рейтинге не стоит обращать внимания, главный показатель – текущая форма теннисисток.

Ястремская не может похвастаться стабильностью, но физически она готова, а вот с японкой не все однозначно, Ито будет сложно показать свои 100%. Японка не была топ-теннисисткой и раньше, так что я думаю, украинка должна без проблем пройти в следующий круг, беру ее победу с форой -1,5 сетов за 1.6.