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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не вижу у этой команды слабых мест»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:42 |
735
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не вижу у этой команды слабых мест»

Известный тренер высказался о сборной Франции

29 июня 2026, 23:42 |
735
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не вижу у этой команды слабых мест»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшую команду группового этапа ЧМ-2026.

– Какая сборная, по вашему мнению, продемонстрировала самый содержательный, стабильный и тактически грамотный футбол на этом групповом этапе?

Мне больше всего понравилась Франция. У них очень надежная оборона, пока вообще не вижу слабых мест. Именно французы пока что произвели на меня наибольшее впечатление.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич чемпионат Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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