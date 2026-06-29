Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не вижу у этой команды слабых мест»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшую команду группового этапа ЧМ-2026.

– Какая сборная, по вашему мнению, продемонстрировала самый содержательный, стабильный и тактически грамотный футбол на этом групповом этапе?

Мне больше всего понравилась Франция. У них очень надежная оборона, пока вообще не вижу слабых мест. Именно французы пока что произвели на меня наибольшее впечатление.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.