Серена УИЛЬЯМС: «Не каждый день Уимблдон держит wild card для кого-то»

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс пообщалась с журналистам перед началом выступлений на Уимблдоне-2026:

– Серена, с возвращением. Что вы почувствовали, когда впервые приехали на тренировку? И удивило ли вас что-то за четыре года отсутствия?

– Не могу сказать, что эмоций было очень много, потому что до этого я уже была на Queen’s, уже находилась в Лондоне и тренировалась на траве. Именно там я впервые подумала: «Ого, это реально. Я действительно снова играю». А здесь, на Уимблдоне, ощущение было скорее таким: «Окей, я уже делаю это пару недель». Это было похоже на езду на велосипеде. Пока я не почувствовала слишком многого. Возможно, когда выйду на матч, появится больше эмоций.

– Когда вы решили сыграть в одиночном разряде?

– У меня было время до понедельника, а решение я приняла, кажется, в воскресенье. До этого я не была уверена. Честно говоря, я и сейчас не до конца уверена. Посмотрим.

– Какими будут ваши ощущения перед первым матчем на Уимблдоне? Они будут отличаться от прошлых лет, когда вы выходили здесь, например, как действующая чемпионка?

– Думаю, ощущения будут другими. Впервые в карьере у меня другие ожидания. Не то чтобы раньше я не получала удовольствия – иначе я бы не была здесь сегодня. Но сейчас я действительно чувствую, что буду наслаждаться самим выходом на корт.

– Следили ли вы за теннисом во время паузы? И за кем из игроков вам было особенно интересно наблюдать?

– Да, я следила, но не за каждым матчем каждого турнира. В основном – за турнирами Grand Slam. Мне было очень интересно смотреть на Арину Соболенко. Она так хорошо выступала на многих мейджорах, и мне нравится ее интенсивность на корте. Но она уже была в Туре, когда играла я. Из тех, кто появился позже, мне нравится смотреть на Коко Гауфф. И еще мне очень нравится Мирра Андреева.

– Оглядывались ли вы за эти годы на свою карьеру и на то, что вы с Винус сделали на Уимблдоне?

– Я не слишком часто оглядываюсь назад. Если бы вы провели день у меня дома, вы бы не поняли, что я была профессиональной спортсменкой. Мои трофеи не спрятаны, но находятся в комнате, которая не бросается в глаза. Я редко думаю о том, что мы с Винус сделали здесь. Иногда воспоминания появляются. За последние недели почему-то чаще вспоминались олимпийские моменты.

– Что бы вы сказали Хизер Уотсон, которая возвращается после травмы? И что помните о вашем матче с ней на Уимблдоне-2015?

– Хизер всегда была сильной спортсменкой, сильной и умной теннисисткой. Мне всегда нравилось видеть ее в туре. Я бы сказала: не сдавайся. Если тебе это действительно нравится, продолжай. Я всегда болею за Хизер, и много людей тоже. Никто не может написать твою историю за тебя. Она сама может написать свою историю.

– Что для вас значит Григор Димитров и что думаете о его возвращении после травмы?

– Я всегда называю Григора своим лучшим другом. Он точно мой лучший друг среди мужчин. Было очень приятно его увидеть. Мы общаемся вне турниров, но я не видела его почти год. У нас много хороших воспоминаний. Он понимает мое безумие, а я понимаю его. И, поверьте, он гораздо безумнее меня. Он очень добрый и хороший человек. Было тяжело видеть, что случилось с ним в прошлом году. У него был трудный год из-за травмы, но нужно продолжать бороться и возвращаться.

– Винус сказала, что вы просили у нее мотивационную цитату перед первым парным матчем. Почему именно у нее?

– Она слишком много в это вложила. Это было для карточек. Я люблю Marvel и комиксы, поэтому сделала для команды игровые карточки, и у каждого на карточке была мотивационная цитата. Я даже не уверена, что прочитала ее. Просто загрузила все в AI и получила карточку. Так что Винус слишком серьезно это восприняла. Но не говорите ей.

– Вы говорили, что сомневались насчет одиночного турнира. Ожидаете ли, что будете нервничать перед первым матчем?

– Да, я ожидаю, что буду нервничать. Я нервничала перед каждым матчем в своей жизни. Для меня это всегда показывало страсть, любовь к игре и то, насколько мне важно то, что я делаю – будь то первый круг, второй круг или финал. Нервы всегда были, но потом я их стряхивала и двигалась дальше.

– Мода всегда была частью вашего образа. Она по-прежнему вас интересует? И что думаете о критике в адрес Наоми Осаки за то, что она приносит моду на корт?

– Мода много значит для меня, но это возвращение было решением в последний момент. За такой короткий срок можно сделать не так много. Я люблю моду и любые способы самовыражения. Теннисистам трудно выражать себя по-разному, поэтому, если есть возможность сделать это через моду, это здорово.

– Что знаете о вашей сопернице Майе? Смотрели ли ее матчи?

– Да, я ее знаю. Я смотрела некоторые видео ее матчей. Думаю, она тоже знает мою игру.

– Насколько тяжело было вернуться в антидопинговый пул после четырех лет вне этого протокола?

– Это изнурительно. Правила изменились, и некоторые из них я не знала. Оказывается, если ты пропускаешь тест даже вне своего указанного окна, это все равно считается пропуском. Я такая: «Значит, я не могу поехать забрать детей?» Я считаю это неразумным. Понимаю, что антидопинг необходим, но система должна быть более реалистичной.

Это была одна из больших причин, почему я не хотела возвращаться. У меня очень занятая жизнь: я управляю компанией, венчурной компанией, путешествую по миру, у меня дети. Я могу быть в разных городах в разное время. Снова привыкать к ежедневной отчетности, изучать новые правила и сообщать, где я буду в течение 24 часов, – для меня это непросто.

– Что все-таки подтолкнуло вас сыграть одиночку на Уимблдоне?

– Я подумала: не каждый день Уимблдон держит wild card для кого-то. Таких людей можно пересчитать по пальцам, и я оказалась одной из них. Я сказала себе: нужно воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда снова? Может быть, это последний раз. Я думала: «Серена, что с тобой? Ты правда должна это сделать». Люди живут ради возможности быть спортсменами, а у меня есть шанс показать то, что я умею лучше всего. В итоге я решила: это классно, значит, надо играть.

– Вы думали, что снова окажетесь здесь?

– Никогда не думала, что снова буду сидеть здесь перед вами. Все знают, как я отношусь к таким вещам. Я не думала, что снова это сделаю. Когда я изменилась, когда прошла через свою эволюцию, я не думала, что вернусь.

– Вы говорили, что возвращение ощущалось как езда на велосипеде в гору. После нескольких матчей стало легче?

– Для меня этот путь всегда был в гору. Было всего несколько раз, когда было вниз, и это были веселые моменты. Но в целом, если хочешь сделать что-то хорошо или велико, нужно постоянно толкать себя дальше. Даже если путь кажется легким, нужно выбирать дорогу в гору. Так что да, я все еще чувствую, что еду вверх.

– Вы говорили с Каролин Возняцки о том, как совмещать возвращение в теннис и детей? И каково будет играть на центральном корте, когда ваша восьмилетняя дочь уже понимает, что происходит, но не видела вас в прайме?

– Да, я постоянно разговариваю с Каролин. Но ее дети были намного младше моих, когда она возвращалась. Не знаю, как она это сделала.

– Мирра Андреева сказала, что никто не хотел получить Серену в первом круге. Каково ощущать, что игроки по-прежнему так к вам относятся?

– При всем уважении, это не удивляет. Если бы кто-то из легенд возвращалась, никто не хотел бы играть с ней в первом круге. Это огромный знак уважения, и это еще одна причина, почему мне нравится Мирра. Это естественно: на турнире Grand Slam ты хочешь войти в ритм, сыграть с кем-то, кого знаешь. А никто не знает, как изменилась моя игра, чего от меня ждать. Такие соперники всегда очень сложны.

– Вы уже оставили огромное наследие. Есть ли новое послание, которое хотите передать сейчас?

– Честно говоря, пока не могу сказать, что есть. Хотела бы, но не могу. Думаю, это послание появится уже после всего. Я сама его пойму, чему-то научусь и смогу передать дальше. А сейчас главное – верить в себя и идти за любой мечтой, какой бы безумной она ни казалась.

В первом раунде Уимблдона Серена Уильямс встретится с Майей Джойнт. Поединок состоится 30 июня не ранее 19:00 по Киеву.