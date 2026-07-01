Стало известно, в каком чемпионате может продолжить карьеру Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью останется играть в Серии А, так как не имеет предложений из других стран.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы испанские «Бетис» и «Вильярреал», однако эти клубы не могут удовлетворить финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.

Довбик может присоединиться к «Дженоа», главный тренер которого Даниэле де Росси знаком с украинцем и выступает за переход нападающего, с которым ранее работал вместе.

«Рома» не рассчитывает на форварда и открыта к предложениям, но из-за финансовых условий попрощаться с игроком сборной Украины будет крайне проблематично.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.