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Италия
01 июля 2026, 18:11 | Обновлено 01 июля 2026, 18:48
821
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Стало известно, в каком чемпионате может продолжить карьеру Артем Довбик

Украинский форвард имеет несколько вариантов – остаться в Риме или присоединиться к «Дженоа»

01 июля 2026, 18:11 | Обновлено 01 июля 2026, 18:48
821
2 Comments
Стало известно, в каком чемпионате может продолжить карьеру Артем Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью останется играть в Серии А, так как не имеет предложений из других стран.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы испанские «Бетис» и «Вильярреал», однако эти клубы не могут удовлетворить финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.

Довбик может присоединиться к «Дженоа», главный тренер которого Даниэле де Росси знаком с украинцем и выступает за переход нападающего, с которым ранее работал вместе.

«Рома» не рассчитывает на форварда и открыта к предложениям, но из-за финансовых условий попрощаться с игроком сборной Украины будет крайне проблематично.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Дженоа Вильярреал Бетис Артем Довбик Даниэле Де Росси Игорь Бурбас трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Титюк намагається забрати лідерство у Олійченка!!! ))
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