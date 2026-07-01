Стало известно, в каком чемпионате может продолжить карьеру Артем Довбик
Украинский форвард имеет несколько вариантов – остаться в Риме или присоединиться к «Дженоа»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик с высокой вероятностью останется играть в Серии А, так как не имеет предложений из других стран.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы испанские «Бетис» и «Вильярреал», однако эти клубы не могут удовлетворить финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.
Довбик может присоединиться к «Дженоа», главный тренер которого Даниэле де Росси знаком с украинцем и выступает за переход нападающего, с которым ранее работал вместе.
«Рома» не рассчитывает на форварда и открыта к предложениям, но из-за финансовых условий попрощаться с игроком сборной Украины будет крайне проблематично.
Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
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