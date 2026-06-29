У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
Французский клуб стремится усилить линию обороны
Французский ПСЖ планирует провести активную трансферную кампанию перед стартом нового сезона 2026/27.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что парижане ищут усиление не только в атакующую линию, но и в защитную.
Цель французского гранда – найти универсального центрального защитника, который сможет укрепить линию обороны и добавить вариативности.
Напомним, что за ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, который перебрался в клуб летом 2025 года из «Борнмута».
Прошлый сезон оказался удачным для команды Луиса Энрике. ПСЖ на внутренней арене завоевал Суперкубок и чемпионат Франции, а вот на международной второй раз подряд триумфовал в Лиге чемпионов.
🔴🔵👀 Not only signings upfront. Paris Saint-Germain are also working on a new versatile centre back to add to their squad.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
🎥➕ https://t.co/bpTBDx79tD pic.twitter.com/e6U9cqhaN4
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