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Франция
29 июня 2026, 07:38 | Обновлено 29 июня 2026, 07:42
1690
4

У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника

Французский клуб стремится усилить линию обороны

29 июня 2026, 07:38 | Обновлено 29 июня 2026, 07:42
1690
4 Comments
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский ПСЖ планирует провести активную трансферную кампанию перед стартом нового сезона 2026/27.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что парижане ищут усиление не только в атакующую линию, но и в защитную.

Цель французского гранда – найти универсального центрального защитника, который сможет укрепить линию обороны и добавить вариативности.

Напомним, что за ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, который перебрался в клуб летом 2025 года из «Борнмута».

Прошлый сезон оказался удачным для команды Луиса Энрике. ПСЖ на внутренней арене завоевал Суперкубок и чемпионат Франции, а вот на международной второй раз подряд триумфовал в Лиге чемпионов.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо Илья Забарный
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Картонный обладатель ЛЧ пошел за колой
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+1
Хьюстон
У нас проблемы
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Випий Кока-Коли і проблем немає..
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+1
Для Маркіноса (в якого контракт закінчився) заміну шукають, не для Забарного (поки що).
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