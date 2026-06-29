ФОТО. Экс-тренер сборной Англии стал диджеем перед матчем ЧМ-2026
Сэм Эллардайс зажигал за пультом перед игрой Англии против Панамы
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс неожиданно оказался в центре внимания перед матчем чемпионата мира-2026 между Англией и Панамой.
71-летнего специалиста заметили за диджейским пультом в Boxpark Croydon перед поединком группы L. Эллардайс танцевал под хаус-музыку еще до того, как заведение заполнили болельщики.
Экс-наставник сборной Англии, который в свое время возглавлял команду всего 67 дней, явно наслаждался новой ролью. В 2016 году он подписал контракт с национальной командой, но провел только один матч – победную игру против Словакии в квалификации ЧМ-2018.
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Позже Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 и выиграла группу L. Джуд Беллингем открыл счет после углового, а затем ассистировал Гарри Кейну.
Кейн забил головой и вышел на первое место в истории сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира, обойдя Гари Линекера.
В следующем раунде команда Томаса Тухеля сыграет против ДР Конго.
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