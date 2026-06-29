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29 июня 2026, 01:52 | Обновлено 29 июня 2026, 02:03
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0

ФОТО. Экс-тренер сборной Англии стал диджеем перед матчем ЧМ-2026

Сэм Эллардайс зажигал за пультом перед игрой Англии против Панамы

29 июня 2026, 01:52 | Обновлено 29 июня 2026, 02:03
111
0
ФОТО. Экс-тренер сборной Англии стал диджеем перед матчем ЧМ-2026
X. Сэм Эллардайс
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Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс неожиданно оказался в центре внимания перед матчем чемпионата мира-2026 между Англией и Панамой.

71-летнего специалиста заметили за диджейским пультом в Boxpark Croydon перед поединком группы L. Эллардайс танцевал под хаус-музыку еще до того, как заведение заполнили болельщики.

Экс-наставник сборной Англии, который в свое время возглавлял команду всего 67 дней, явно наслаждался новой ролью. В 2016 году он подписал контракт с национальной командой, но провел только один матч – победную игру против Словакии в квалификации ЧМ-2018.

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Позже Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 и выиграла группу L. Джуд Беллингем открыл счет после углового, а затем ассистировал Гарри Кейну.

Кейн забил головой и вышел на первое место в истории сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира, обойдя Гари Линекера.

В следующем раунде команда Томаса Тухеля сыграет против ДР Конго.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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