ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино привлек внимание не только результатами команды на чемпионате мира-2026, но и своим неизменным образом у бровки.

Как сообщает The Athletic, аргентинский специалист проводит матчи в темно-синей рубашке-оверсайз Hugo Boss, широких брюках в тон, белой футболке и белых кроссовках Nike. Именно этот комплект уже стал частью имиджа Почеттино на турнире.

По информации источника, Hugo Boss специально подготовил для тренера два варианта этого образа с эмблемой Федерации футбола США. В сборной также подтвердили, что Почеттино сам выбирает, в чем выходить на матчи.

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Интересно, что наставник надевал этот же комплект в двух победных матчах США на групповом этапе: против Парагвая и Австралии. После этого образ начали называть фартовым.

В федерации США в шутку объяснили, что тренер не собирается менять стиль: «Никогда не трогай победную серию».

Для Почеттино это не новая история. Еще во время работы в «Тоттенхэме» он не раз привлекал внимание стильными образами, а после победы над «Манчестер Юнайтед» в 2018 году даже шутил, что костюм, возможно, помог команде.

Теперь темно-синий комплект может стать одним из символов выступления сборной США на домашнем чемпионате мира.