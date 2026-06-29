Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная
Другие новости
29 июня 2026, 01:38 | Обновлено 29 июня 2026, 01:43
154
0

ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная

Тренер сборной США дважды победил в одном и том же комплекте одежды

29 июня 2026, 01:38 | Обновлено 29 июня 2026, 01:43
154
0
ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино привлек внимание не только результатами команды на чемпионате мира-2026, но и своим неизменным образом у бровки.

Как сообщает The Athletic, аргентинский специалист проводит матчи в темно-синей рубашке-оверсайз Hugo Boss, широких брюках в тон, белой футболке и белых кроссовках Nike. Именно этот комплект уже стал частью имиджа Почеттино на турнире.

По информации источника, Hugo Boss специально подготовил для тренера два варианта этого образа с эмблемой Федерации футбола США. В сборной также подтвердили, что Почеттино сам выбирает, в чем выходить на матчи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Интересно, что наставник надевал этот же комплект в двух победных матчах США на групповом этапе: против Парагвая и Австралии. После этого образ начали называть фартовым.

В федерации США в шутку объяснили, что тренер не собирается менять стиль: «Никогда не трогай победную серию».

Для Почеттино это не новая история. Еще во время работы в «Тоттенхэме» он не раз привлекал внимание стильными образами, а после победы над «Манчестер Юнайтед» в 2018 году даже шутил, что костюм, возможно, помог команде.

Теперь темно-синий комплект может стать одним из символов выступления сборной США на домашнем чемпионате мира.

По теме:
ФОТО. Англия готовит себе авиаад на ЧМ-2026. Все ради финала
ФОТО. Экс-тренер сборной Англии стал диджеем перед матчем ЧМ-2026
ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
фото сборная США по футболу чемпионат мира по футболу Маурисио Почеттино lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Бокс | 28 июня 2026, 09:15 20
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой

Боксёр не планирует завершать карьеру и проведёт как минимум один бой

Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 28 июня 2026, 08:20 5
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Дани Себальос покинул клуб

ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Футбол | 29.06.2026, 00:55
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 28.06.2026, 19:08
Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Футбол | 28.06.2026, 07:20
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 6
Бокс
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 29
Волейбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем