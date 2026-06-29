Чемпионат мира29 июня 2026, 00:55 | Обновлено 29 июня 2026, 00:59
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ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Стивен Эуштакиу забил единственный гол в стартовом поединке плей-офф мундиаля
29 июня 2026, 00:55 | Обновлено 29 июня 2026, 00:59
87
0
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28 июня сборная Канады минимально переиграла Южную Африку в 1/16 финала чемпионата мира 2026 – 1:0.
Лучшим игроком матча был признан Стивен Эуштакиу – автор единственного и победного гола для канадцев.
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Канада в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется сыграет либо с Нидерландами, либо с Марокко.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня
Южная Африка – Канада – 0:1
Гол: Эуштакиу, 90+2
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
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