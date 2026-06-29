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Чемпионат мира
29 июня 2026, 00:55 | Обновлено 29 июня 2026, 00:59
87
0

ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада

Стивен Эуштакиу забил единственный гол в стартовом поединке плей-офф мундиаля

29 июня 2026, 00:55 | Обновлено 29 июня 2026, 00:59
87
0
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Эуштакиу
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28 июня сборная Канады минимально переиграла Южную Африку в 1/16 финала чемпионата мира 2026 – 1:0.

Лучшим игроком матча был признан Стивен Эуштакиу – автор единственного и победного гола для канадцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Канада в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется сыграет либо с Нидерландами, либо с Марокко.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 28 июня

Южная Африка – Канада – 0:1

Гол: Эуштакиу, 90+2

ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Стивен Эуштакиу фото лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Канады по футболу сборная ЮАР по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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