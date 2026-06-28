Болельщица стала звездой соцсетей после нелепого эпизода на трибунах

Болельщица сборной Канады уронила свой телефон с верхнего яруса трибун, пытаясь выполнить «волну» во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между Канадой и ЮАР.

Во время игры на стадионе SoFi в Калифорнии, когда фанаты активно пускали «волну» по трибунам, одна из канадских болельщиц слишком увлеклась и забыла, что держит в руках смартфон. В результате бурных движений гаджет выскользнул из рук и улетел вниз. Судьба телефона неизвестна, а девушка немедленно стала звездой соцсетей.

Для многих зрителей этот забавный эпизод стал самым обсуждаемым моментом матча, ведь футболисты не смогли ни разу забить вплоть до компенсированного времени второго тайма.

Фото: Sports.Yahoo.com