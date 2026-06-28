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Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:59 | Обновлено 29 июня 2026, 00:03
951
0

Болельщица стала звездой соцсетей после нелепого эпизода на трибунах

Болельщица сборной Канады осталась без телефона, но прославилась

28 июня 2026, 23:59 | Обновлено 29 июня 2026, 00:03
951
0
Болельщица стала звездой соцсетей после нелепого эпизода на трибунах
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Болельщица сборной Канады уронила свой телефон с верхнего яруса трибун, пытаясь выполнить «волну» во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между Канадой и ЮАР.

Во время игры на стадионе SoFi в Калифорнии, когда фанаты активно пускали «волну» по трибунам, одна из канадских болельщиц слишком увлеклась и забыла, что держит в руках смартфон. В результате бурных движений гаджет выскользнул из рук и улетел вниз. Судьба телефона неизвестна, а девушка немедленно стала звездой соцсетей.

Для многих зрителей этот забавный эпизод стал самым обсуждаемым моментом матча, ведь футболисты не смогли ни разу забить вплоть до компенсированного времени второго тайма.

Фото: Sports.Yahoo.com

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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