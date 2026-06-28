Экологический скандал. Глава ФИФА совершил 27 перелетов за две недели

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил 24 матча за чуть более чем две недели по всей Северной Америке во время чемпионата мира по футболу этим летом, налетав тысячи километров. Турнир проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике – в 16 городах, и матчей стало больше, чем когда-либо, поскольку групповой этап был расширен.

Частный самолет, связанный с ФИФА и Инфантино, совершил 27 рейсов во время турнира в города, где глава ФИФА был замечен на матчах. Предполагаемое воздействие этого самолета на климат за две недели примерно эквивалентно воздействию 78 человек в среднем за целый год. В то же время ФИФА выступает за решительную борьбу против загрязнения окружающей среды.

В целом частный самолет пролетел не менее 31 144 миль (50 122 км) и провел в воздухе более 66 часов с начала турнира до 27 июня.