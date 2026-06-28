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Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:19 | Обновлено 28 июня 2026, 23:56
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0

Экологический скандал. Глава ФИФА совершил 27 перелетов за две недели

Джанни Инфантино пролетел более 50 000 км за две недели

28 июня 2026, 23:19 | Обновлено 28 июня 2026, 23:56
520
0
Экологический скандал. Глава ФИФА совершил 27 перелетов за две недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил 24 матча за чуть более чем две недели по всей Северной Америке во время чемпионата мира по футболу этим летом, налетав тысячи километров. Турнир проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике – в 16 городах, и матчей стало больше, чем когда-либо, поскольку групповой этап был расширен.

Частный самолет, связанный с ФИФА и Инфантино, совершил 27 рейсов во время турнира в города, где глава ФИФА был замечен на матчах. Предполагаемое воздействие этого самолета на климат за две недели примерно эквивалентно воздействию 78 человек в среднем за целый год. В то же время ФИФА выступает за решительную борьбу против загрязнения окружающей среды.

В целом частный самолет пролетел не менее 31 144 миль (50 122 км) и провел в воздухе более 66 часов с начала турнира до 27 июня.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу Джанни Инфантино
Руслан Полищук Источник: BBC
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