Экологический скандал. Глава ФИФА совершил 27 перелетов за две недели
Джанни Инфантино пролетел более 50 000 км за две недели
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил 24 матча за чуть более чем две недели по всей Северной Америке во время чемпионата мира по футболу этим летом, налетав тысячи километров. Турнир проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике – в 16 городах, и матчей стало больше, чем когда-либо, поскольку групповой этап был расширен.
Частный самолет, связанный с ФИФА и Инфантино, совершил 27 рейсов во время турнира в города, где глава ФИФА был замечен на матчах. Предполагаемое воздействие этого самолета на климат за две недели примерно эквивалентно воздействию 78 человек в среднем за целый год. В то же время ФИФА выступает за решительную борьбу против загрязнения окружающей среды.
В целом частный самолет пролетел не менее 31 144 миль (50 122 км) и провел в воздухе более 66 часов с начала турнира до 27 июня.
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