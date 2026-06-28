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Испания
28 июня 2026, 21:44 | Обновлено 28 июня 2026, 21:45
506
0

Барселона может дважды перейти дорогу Ювентусу в поиске форварда

Душан Влахович и Александер Серлот могут перейти в «Барселону»

28 июня 2026, 21:44 | Обновлено 28 июня 2026, 21:45
506
0
Барселона может дважды перейти дорогу Ювентусу в поиске форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус
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«Барселона» вновь заявила о своем интересе к Душану Влаховичу, что может осложнить летние планы «Ювентуса». Каталонский клуб ищет нового центрального нападающего для команды Ханси Флика и следит за несколькими известными именами.

Хулиан Альварес из «Атлетико» Мадрид остается приоритетной целью для спортивного директора Деку, но поскольку соглашение по аргентинцу не достигнуто, Влахович вновь стал привлекательным вариантом. Контракт серба истекает в ближайшие дни, что открывает возможность его бесплатного трансфера, который станет гораздо более экономичным решением для «Барселоны», чем сделка по Альваресу.

Дополнительным нюансом является то, что «Барселона» также следит за Александром Серлотом как за возможным приобретением после ухода Роберта Левандовски – нападающим, покидающим «Атлетико», которого сам «Ювентус» рассматривает в качестве замены Влаховичу.

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Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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