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  4. Моуриньо попросил Реал перехватить у Барселоны звездного нападающего
Испания
15 июня 2026, 18:16 |
1288
1

Моуриньо попросил Реал перехватить у Барселоны звездного нападающего

Влахович заинтересовал Особенного

15 июня 2026, 18:16 |
1288
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Моуриньо попросил Реал перехватить у Барселоны звездного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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26-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В конце июня у серба истекает контракт с «Ювентусом», и он покинет Турин в статусе свободного агента. СМИ сообщали, что звездный нападающий ведет переговоры с «Барселоной», однако в борьбу за футболиста может вмешаться и «Реал».

Источник отмечает, что новый главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо хочет иметь в своем проекте нападающего, который хорошо играет в штрафной площади. Влахович отлично соответствует этим требованиям и нравится португальцу. Специалист попросил руководство мадридского клуба приложить усилия для этого трансфера. В качестве альтернативы специалист предложил руководству немецкого форварда «Ньюкасла» Ника Вольтемаде.

В прошлом сезоне Влахович забил 10 голов в 23 матчах за «Ювентус». На счету Вольтемаде 10 забитых мячей в 51 матче в составе «сорок». Его контракт портал Transfermarkt оценивает в 55 млн евро.

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Душан Влахович Жозе Моуриньо Реал Мадрид Барселона Ла Лига Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Испании по футболу трансферы Ник Вольтемаде Английская Премьер-лига Ньюкасл
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Йопт, я вже подумав Довбика
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