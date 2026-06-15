Трансфер Бернарду Силвы обойдет Реалу в серьезную сумму

Трансфер португальского полузащитника Бернарду Силвы обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на то, что к испанскому гранду 32-летний футболист присоединится в качестве свободного агента, на сделку «сливочные» потратят внушительную сумму: 10 миллионов евро игроку за переход, 10 миллионов агенту, а также зарплата в 20 миллионов евро в год. Контракт между сторонами рассчитан на 3 сезона, потому на нее уйдет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Бернарду Силвы 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на игроке «Реала».