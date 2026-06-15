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Испания
15 июня 2026, 16:52 | Обновлено 15 июня 2026, 17:21
609
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Трансфер Бернарду Силвы обойдет Реалу в серьезную сумму

«Сливочные» потратят 80 миллионов евро

15 июня 2026, 16:52 | Обновлено 15 июня 2026, 17:21
609
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Трансфер Бернарду Силвы обойдет Реалу в серьезную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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Трансфер португальского полузащитника Бернарду Силвы обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на то, что к испанскому гранду 32-летний футболист присоединится в качестве свободного агента, на сделку «сливочные» потратят внушительную сумму: 10 миллионов евро игроку за переход, 10 миллионов агенту, а также зарплата в 20 миллионов евро в год. Контракт между сторонами рассчитан на 3 сезона, потому на нее уйдет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Бернарду Силвы 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на игроке «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: El Confidencial
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60кк зарплаты игроку глубокого запаса ? попаивает отмывом бабла 
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деньги на ветер
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Шо то таке? Ітс джоук?
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