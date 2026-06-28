Эксперт: «Удивлюсь, если Франция не станет чемпионом мира»
По мнению Олега Федорчука, лучшими на групповом этапе были французы
Авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая сборная была сильнейшей на старте ЧМ и назвал пары, в которых будет упорная борьба в 1/16 финала.
«Если откровенно, то не думал, что на групповом этапе интерес к ЧМ не будет утихать. Все же, хватало матчей, в которых силы соперников были не равны. Однако трибуны стадионов постоянно заполнялись до отказа.
Следует отдать должное представителям СМИ, которые квалифицированно выполняли свои обязанности, подогревая интерес к мировому форуму.
Не буду оригиналом, когда скажу, что на старте турнира самое сильное впечатление произвели французы. Они демонстрировали все то, за что мы любим футбол: стремительный переход от обороны к атаке, остроту на флангах, изысканность на подступах к владениям соперника и главное – высокую результативность.
Несколько большего я ожидал от еще одного гранда – испанцев, но им на фоне французов не хватало мощности. Поэтому я очень удивлюсь, если французы не станут чемпионами.
Тем не менее, на ЧМ самое интересное только начинается: поединки на вылет, где важным будет каждый пустяк. В 1/16 финала острейшей борьбы ожидаю в трех противостояниях. Увидим смогут ли японцы с их образцовыми командными действиями, незаурядной ментальностью, бросить вызов бразильцам, «козырь» которых – невероятное индивидуальное мастерство футболистов.
Интересным обещает быть битва нидерландцев с марокканцами, которые смело могут записать себе в актив выступления на групповом этапе.
Прекрасно изучили друг друга португальцы и хорваты. На старте у них далеко не все получалось, но те же балканцы уже приучили нас, что по ходу самых престижных соревнований могут прибавлять. Также очень многое будет зависеть от того, в ударе ли будет лидер португальцев Криштиану Роналду».
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