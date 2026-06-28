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Чемпионат мира
28 июня 2026, 21:17 | Обновлено 28 июня 2026, 21:18
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Эксперт: «Удивлюсь, если Франция не станет чемпионом мира»

По мнению Олега Федорчука, лучшими на групповом этапе были французы

28 июня 2026, 21:17 | Обновлено 28 июня 2026, 21:18
312
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Эксперт: «Удивлюсь, если Франция не станет чемпионом мира»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая сборная была сильнейшей на старте ЧМ и назвал пары, в которых будет упорная борьба в 1/16 финала.

«Если откровенно, то не думал, что на групповом этапе интерес к ЧМ не будет утихать. Все же, хватало матчей, в которых силы соперников были не равны. Однако трибуны стадионов постоянно заполнялись до отказа.

Следует отдать должное представителям СМИ, которые квалифицированно выполняли свои обязанности, подогревая интерес к мировому форуму.

Не буду оригиналом, когда скажу, что на старте турнира самое сильное впечатление произвели французы. Они демонстрировали все то, за что мы любим футбол: стремительный переход от обороны к атаке, остроту на флангах, изысканность на подступах к владениям соперника и главное – высокую результативность.

Несколько большего я ожидал от еще одного гранда – испанцев, но им на фоне французов не хватало мощности. Поэтому я очень удивлюсь, если французы не станут чемпионами.

Тем не менее, на ЧМ самое интересное только начинается: поединки на вылет, где важным будет каждый пустяк. В 1/16 финала острейшей борьбы ожидаю в трех противостояниях. Увидим смогут ли японцы с их образцовыми командными действиями, незаурядной ментальностью, бросить вызов бразильцам, «козырь» которых – невероятное индивидуальное мастерство футболистов.

Интересным обещает быть битва нидерландцев с марокканцами, которые смело могут записать себе в актив выступления на групповом этапе.

Прекрасно изучили друг друга португальцы и хорваты. На старте у них далеко не все получалось, но те же балканцы уже приучили нас, что по ходу самых престижных соревнований могут прибавлять. Также очень многое будет зависеть от того, в ударе ли будет лидер португальцев Криштиану Роналду».

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук сборная Франции по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Аргентина і Франція повинні грати в фіналі
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