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Чемпионат мира
28 июня 2026, 20:08 |
571
2

Президент Южной Кореи поручил разобраться в провале сборной на ЧМ

Президент Южной Кореи призывает правительство провести расследование причин такой игры

28 июня 2026, 20:08 |
571
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Президент Южной Кореи поручил разобраться в провале сборной на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал министерство спорта страны провести расследование провала национальной сборной на чемпионате мира.

«Я не просто поражен этим неожиданным результатом – я совершенно сбит с толку», – написал Ли на X. «Учитывая, что значительные средства налогоплательщиков и ресурсы государственной поддержки инвестируются даже в участие в чемпионате мира, я прошу Министерство культуры, спорта и туризма тщательно расследовать точные обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать всеобъемлющие меры по предотвращению повторения подобных случаев и улучшению ситуации. Мы оперативно продвинем реформы в спортивном управлении, чтобы гарантировать, что подобное никогда больше не повторится».

Корейцы прошли квалификацию на турнир без поражений, удачно стартовали на ЧМ-2026 победой над Чехией (2:1), но далее уступили со счетом 0:1 Мексике и ЮАР, заняв третье место.

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сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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В часи моєї юності корейці з японцями завжди грали на перемогу. Але з часом європеізувались і потихеньку почали грати на результат. Це мене засмутило включно до депресії і тепер ми пожинаєм результати. Гри на результат , а не на перемогу. Виходили б вони на матчі з психологією переможців - загнали  б той ПАР з Мексикою за сині хмари, ресурси дозволяють. 
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