Президент Южной Кореи поручил разобраться в провале сборной на ЧМ
Президент Южной Кореи призывает правительство провести расследование причин такой игры
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал министерство спорта страны провести расследование провала национальной сборной на чемпионате мира.
«Я не просто поражен этим неожиданным результатом – я совершенно сбит с толку», – написал Ли на X. «Учитывая, что значительные средства налогоплательщиков и ресурсы государственной поддержки инвестируются даже в участие в чемпионате мира, я прошу Министерство культуры, спорта и туризма тщательно расследовать точные обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать всеобъемлющие меры по предотвращению повторения подобных случаев и улучшению ситуации. Мы оперативно продвинем реформы в спортивном управлении, чтобы гарантировать, что подобное никогда больше не повторится».
Корейцы прошли квалификацию на турнир без поражений, удачно стартовали на ЧМ-2026 победой над Чехией (2:1), но далее уступили со счетом 0:1 Мексике и ЮАР, заняв третье место.
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