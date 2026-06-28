Президент Южной Кореи поручил разобраться в провале сборной на ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал министерство спорта страны провести расследование провала национальной сборной на чемпионате мира.

«Я не просто поражен этим неожиданным результатом – я совершенно сбит с толку», – написал Ли на X. «Учитывая, что значительные средства налогоплательщиков и ресурсы государственной поддержки инвестируются даже в участие в чемпионате мира, я прошу Министерство культуры, спорта и туризма тщательно расследовать точные обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать всеобъемлющие меры по предотвращению повторения подобных случаев и улучшению ситуации. Мы оперативно продвинем реформы в спортивном управлении, чтобы гарантировать, что подобное никогда больше не повторится».

Корейцы прошли квалификацию на турнир без поражений, удачно стартовали на ЧМ-2026 победой над Чехией (2:1), но далее уступили со счетом 0:1 Мексике и ЮАР, заняв третье место.