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  4. Сандерленд дал резкий ответ Челси по своему хавбеку
Англия
28 июня 2026, 21:26 | Обновлено 28 июня 2026, 21:29
466
0

Сандерленд дал резкий ответ Челси по своему хавбеку

Гранит Джака вряд ли окажется в «Челси»

28 июня 2026, 21:26 | Обновлено 28 июня 2026, 21:29
466
0
Сандерленд дал резкий ответ Челси по своему хавбеку
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
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«Сандерленд» отклонил предложение «Челси» в размере 9 миллионов евро за Гранита Джаку.

«Черные коты» настаивают, что 33-летний игрок не продается ни за какие деньги, и сообщили «Челси», что не будут рассматривать дальнейшие предложения.

Ранее сообщалось, что Джака очень хочет воссоединиться в «Челси» с Хаби Алонсо, под руководством которого играл в «Байере».

Опорник оценивается в 8 млн евро. В прошлом сезоне он забил один гол и шесть раз ассистировал партнерам в 36 поединках.

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Сандерленд Челси Гранит Джака Хаби Алонсо трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник
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