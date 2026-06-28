Англия28 июня 2026, 21:26 | Обновлено 28 июня 2026, 21:29
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Сандерленд дал резкий ответ Челси по своему хавбеку
Гранит Джака вряд ли окажется в «Челси»
28 июня 2026, 21:26 | Обновлено 28 июня 2026, 21:29
466
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«Сандерленд» отклонил предложение «Челси» в размере 9 миллионов евро за Гранита Джаку.
«Черные коты» настаивают, что 33-летний игрок не продается ни за какие деньги, и сообщили «Челси», что не будут рассматривать дальнейшие предложения.
Ранее сообщалось, что Джака очень хочет воссоединиться в «Челси» с Хаби Алонсо, под руководством которого играл в «Байере».
Опорник оценивается в 8 млн евро. В прошлом сезоне он забил один гол и шесть раз ассистировал партнерам в 36 поединках.
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