Сандерленд дал резкий ответ Челси по своему хавбеку

«Сандерленд» отклонил предложение «Челси» в размере 9 миллионов евро за Гранита Джаку.

«Черные коты» настаивают, что 33-летний игрок не продается ни за какие деньги, и сообщили «Челси», что не будут рассматривать дальнейшие предложения.

Ранее сообщалось, что Джака очень хочет воссоединиться в «Челси» с Хаби Алонсо, под руководством которого играл в «Байере».

Опорник оценивается в 8 млн евро. В прошлом сезоне он забил один гол и шесть раз ассистировал партнерам в 36 поединках.