Полузащитник сборной Швейцарии ведет переговоры с грандом АПЛ

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака может стать неожиданным приобретением «Челси». 33-летний футболист хочет воссоединиться с Хаби Алонсо и выразил желание вернуться в Лондон, приняв любые условия контракта. Переговоры идут весьма успешно.

Год назад Джака перешел из «Байера» в «Сандерленд» за 15 млн евро, подписав контракт на три сезона. В 36 матчах хавбек отметился одним голом и шестью ассистами.

Воспитанник «Базеля» также играл в менхенгладбахской «Боруссии» и «Арсенале». Под руководством Алонсо Джака играл в «Байере».