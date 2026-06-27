Полузащитник сборной Швейцарии ведет переговоры с грандом АПЛ
Гранит Джака близок к трансферу в «Челси»
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака может стать неожиданным приобретением «Челси». 33-летний футболист хочет воссоединиться с Хаби Алонсо и выразил желание вернуться в Лондон, приняв любые условия контракта. Переговоры идут весьма успешно.
Год назад Джака перешел из «Байера» в «Сандерленд» за 15 млн евро, подписав контракт на три сезона. В 36 матчах хавбек отметился одним голом и шестью ассистами.
Воспитанник «Базеля» также играл в менхенгладбахской «Боруссии» и «Арсенале». Под руководством Алонсо Джака играл в «Байере».
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