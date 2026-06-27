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Англия
27 июня 2026, 20:29 |
1434
1

Полузащитник сборной Швейцарии ведет переговоры с грандом АПЛ

Гранит Джака близок к трансферу в «Челси»

27 июня 2026, 20:29 |
1434
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Полузащитник сборной Швейцарии ведет переговоры с грандом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака может стать неожиданным приобретением «Челси». 33-летний футболист хочет воссоединиться с Хаби Алонсо и выразил желание вернуться в Лондон, приняв любые условия контракта. Переговоры идут весьма успешно.

Год назад Джака перешел из «Байера» в «Сандерленд» за 15 млн евро, подписав контракт на три сезона. В 36 матчах хавбек отметился одним голом и шестью ассистами.

Воспитанник «Базеля» также играл в менхенгладбахской «Боруссии» и «Арсенале». Под руководством Алонсо Джака играл в «Байере».

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Челси гранд?😂
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