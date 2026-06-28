Украина. Премьер лига28 июня 2026, 20:43 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
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ВИДЕО. Быстрая комбинация. Как Герреро поставил точку в спарринге Динамо
Столичная команда выиграла товарищеский матч в Австрии против клуба Вечиста
28 июня 2026, 20:43 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
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Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.
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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
В конце матча Эдуардо Герреро после быстрой комбинации поставил точку в игре (4:2).
ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин
Видеозапись матча
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