ВИДЕО. Быстрая комбинация. Как Герреро поставил точку в спарринге Динамо

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Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

В конце матча Эдуардо Герреро после быстрой комбинации поставил точку в игре (4:2).

ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин

Видеозапись матча