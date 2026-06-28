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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:43 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
675
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ВИДЕО. Быстрая комбинация. Как Герреро поставил точку в спарринге Динамо

Столичная команда выиграла товарищеский матч в Австрии против клуба Вечиста

28 июня 2026, 20:43 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
675
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ВИДЕО. Быстрая комбинация. Как Герреро поставил точку в спарринге Динамо
ФК Динамо. Эдуардо Герреро
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Столичное Динамо провело очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречались Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

В конце матча Эдуардо Герреро после быстрой комбинации поставил точку в игре (4:2).

ГОЛ! 4:2. Эдуардо Герреро, 111 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков Эдуардо Герреро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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