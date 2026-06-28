ВИДЕО. Бражко оформил дубль в 4-м тайме матча Динамо против клуба Вечиста
Хавбек реализовал пенальти на 96-й минуте товарищеского матча
Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.
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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
В 4-м тайме хавбек Владимир Бражко оформил дубль. Сначала он сравнял счет, реализовав пенальти на 96-й минуте (2:2), а затем вывел свою команду вперед на 106-й минуте (3:2).
ГОЛ! 2:2. Владимир Бражко, 96 мин (пен) / ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 106 мин
Видеозапись матча
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