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  4. ВИДЕО. Бражко оформил дубль в 4-м тайме матча Динамо против клуба Вечиста
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:17 | Обновлено 28 июня 2026, 20:32
680
0

ВИДЕО. Бражко оформил дубль в 4-м тайме матча Динамо против клуба Вечиста

Хавбек реализовал пенальти на 96-й минуте товарищеского матча

28 июня 2026, 20:17 | Обновлено 28 июня 2026, 20:32
680
0
ВИДЕО. Бражко оформил дубль в 4-м тайме матча Динамо против клуба Вечиста
ФК Динамо
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Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

В 4-м тайме хавбек Владимир Бражко оформил дубль. Сначала он сравнял счет, реализовав пенальти на 96-й минуте (2:2), а затем вывел свою команду вперед на 106-й минуте (3:2).

ГОЛ! 2:2. Владимир Бражко, 96 мин (пен) / ГОЛ! 3:2. Владимир Бражко, 106 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Вечиста Краков Владимир Бражко пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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