Украина. Премьер лига28 июня 2026, 19:23 | Обновлено 28 июня 2026, 20:13
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ВИДЕО. Как Пономаренко забил за Динамо в матче против клуба Вечиста
Украинский форвард отличился в конце первого тайма из четырех
28 июня 2026, 19:23 | Обновлено 28 июня 2026, 20:13
1064
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Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.
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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.
Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Украинский форвард Матвей Пономаренко отличился в конце первого тайма из четырех.
ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин
Видеозапись матча
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