ВИДЕО. Как Пономаренко забил за Динамо в матче против клуба Вечиста

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Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

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Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Украинский форвард Матвей Пономаренко отличился в конце первого тайма из четырех.

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ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин

Видеозапись матча