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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 19:23 | Обновлено 28 июня 2026, 20:13
1064
0

ВИДЕО. Как Пономаренко забил за Динамо в матче против клуба Вечиста

Украинский форвард отличился в конце первого тайма из четырех

28 июня 2026, 19:23 | Обновлено 28 июня 2026, 20:13
1064
0
ВИДЕО. Как Пономаренко забил за Динамо в матче против клуба Вечиста
ФК Динамо
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Столичное Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

28 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Вечиста Краков из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат товарищеского матча: 4 тайма по 30 минут.

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Украинский форвард Матвей Пономаренко отличился в конце первого тайма из четырех.

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 30 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко Вечиста Краков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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