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Испания
28 июня 2026, 20:26 | Обновлено 28 июня 2026, 20:28
323
0

Защитник Атлетико станет новым партнером Трубина и Судакова

Клеман Лангле переходит из «Атлетико» Мадрид в «Бенфику»

28 июня 2026, 20:26 | Обновлено 28 июня 2026, 20:28
323
0
Защитник Атлетико станет новым партнером Трубина и Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Лангле
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Защитник Клеман Лангле переходит из «Атлетико» Мадрид в «Бенфику». Сделка согласована между всеми сторонами.

Футболист подпишет трехлетний контракт с «Бенфикой» до июня 2029 года.

31-летний француз отметился одним ассистом в 24 матчах прошлого сезона. Ранее он также играл в «Нанси», «Севилье», «Барселоне», «Тоттенхэме» и «Астон Вилле».

Партнерами Лангле в «Бенфике» будут украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Новым тренером лиссабонцев стал Марку Силва, заменивший Жозе Моуриньо.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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