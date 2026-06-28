Испания28 июня 2026, 20:26 | Обновлено 28 июня 2026, 20:28
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Защитник Атлетико станет новым партнером Трубина и Судакова
Клеман Лангле переходит из «Атлетико» Мадрид в «Бенфику»
28 июня 2026, 20:26 | Обновлено 28 июня 2026, 20:28
323
0
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Защитник Клеман Лангле переходит из «Атлетико» Мадрид в «Бенфику». Сделка согласована между всеми сторонами.
Футболист подпишет трехлетний контракт с «Бенфикой» до июня 2029 года.
31-летний француз отметился одним ассистом в 24 матчах прошлого сезона. Ранее он также играл в «Нанси», «Севилье», «Барселоне», «Тоттенхэме» и «Астон Вилле».
Партнерами Лангле в «Бенфике» будут украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Новым тренером лиссабонцев стал Марку Силва, заменивший Жозе Моуриньо.
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