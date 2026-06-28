Защитник Атлетико станет новым партнером Трубина и Судакова

Защитник Клеман Лангле переходит из «Атлетико» Мадрид в «Бенфику». Сделка согласована между всеми сторонами.

Футболист подпишет трехлетний контракт с «Бенфикой» до июня 2029 года.

31-летний француз отметился одним ассистом в 24 матчах прошлого сезона. Ранее он также играл в «Нанси», «Севилье», «Барселоне», «Тоттенхэме» и «Астон Вилле».

Партнерами Лангле в «Бенфике» будут украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Новым тренером лиссабонцев стал Марку Силва, заменивший Жозе Моуриньо.