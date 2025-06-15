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  4. ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 23:56 |
380
1

ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры

Клеман Лангле получил вторую желтую карточку на 78-й минуте поединка

15 июня 2025, 23:56 |
380
1
ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 78-й минуте рефери удалил защитника матрасников Клемана Лангле.

Французский футболист получил вторую желтую карточку за разговоры и покинул поле.

ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Клеман Лангле фото удаление (красная карточка) Атлетико Мадрид ПСЖ ПСЖ - Атлетико клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Все по ділу. Спілкуватися з арбітром може тільки капітан
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