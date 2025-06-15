ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры
Клеман Лангле получил вторую желтую карточку на 78-й минуте поединка
15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 78-й минуте рефери удалил защитника матрасников Клемана Лангле.
Французский футболист получил вторую желтую карточку за разговоры и покинул поле.
ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры
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