15 июня проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 78-й минуте рефери удалил защитника матрасников Клемана Лангле.

Французский футболист получил вторую желтую карточку за разговоры и покинул поле.

ФОТО. Рефери удалил игрока Атлетико в матче КЧМ против ПСЖ за разговоры

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