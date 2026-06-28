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  4. Легенда «Ливерпуля» нашел в Милане преемника Салаха
Англия
28 июня 2026, 19:26 |
1171
0

Легенда «Ливерпуля» нашел в Милане преемника Салаха

Робби Фаулер манит в «Ливерпуль» Кристиана Пулишича

28 июня 2026, 19:26 |
1171
0
Легенда «Ливерпуля» нашел в Милане преемника Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Фаулер
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Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер упомянул нападающего «Милана» Кристиана Пулишича как возможного новичка «Энфилда», предположив, что американец мог бы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Мохамеда Салаха.

Пулишич был одним из самых надежных атакующих игроков «Милана» в последние сезоны, его форма резко контрастирует с нестабильными годами, которые завершили его карьеру в Премьер-лиге в «Челси».

«Ходит много слухов о том, кто перейдет в «Ливерпуль», но я нигде не видел упоминания о Пулишиче… хороший возраст, играл в Премьер-лиге, перспективный игрок, я бы его взял, возможно, путь, похожий на путь Салаха, что думаете?» – заявил Фаулер.

Разделит ли «Ливерпуль» его энтузиазм, покажет время, ведь капитан сборной США сейчас находится в центре внимания на родине, на чемпионате мира.

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Ливерпуль Робби Фаулер Кристиан Пулишич Мохамед Салах Милан трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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