Экс-игрок раскритиковал нападающего Ливерпуля. Его купили за 85 млн евро

Звездный экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об игре уругвайского форварда «мерсисайдцев» Дарвина Нуньеса:

«Сейчас мы говорим то же, что говорили два года назад: «Он сырой, он такой, он такой, он такой». Мы не можем продолжать это говорить, тем более я думаю, что он не игрок уровня «Ливерпуля». Многие скажут, что он упорно работает, но это и так должно быть обязательным условием. Вы должны прийти и забивать голы.

Я не думаю, что он достаточно быстр в своих мыслях. Он быстр на земле, но когда ты нападающий, твоя скорость мышления должна быть быстрее, чем у кого-либо другого. Когда у него есть время подумать, он как будто борется сам с собой. Когда он действует инстинктивно – он выглядит немного лучше».