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Англия
11 января 2025, 20:41 | Обновлено 11 января 2025, 20:53
822
0

Экс-игрок раскритиковал нападающего Ливерпуля. Его купили за 85 млн евро

Робби Фаулер высказался о Дарвине Нуньесе

11 января 2025, 20:41 | Обновлено 11 января 2025, 20:53
822
0
Экс-игрок раскритиковал нападающего Ливерпуля. Его купили за 85 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Звездный экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об игре уругвайского форварда «мерсисайдцев» Дарвина Нуньеса:

«Сейчас мы говорим то же, что говорили два года назад: «Он сырой, он такой, он такой, он такой». Мы не можем продолжать это говорить, тем более я думаю, что он не игрок уровня «Ливерпуля». Многие скажут, что он упорно работает, но это и так должно быть обязательным условием. Вы должны прийти и забивать голы.

Я не думаю, что он достаточно быстр в своих мыслях. Он быстр на земле, но когда ты нападающий, твоя скорость мышления должна быть быстрее, чем у кого-либо другого. Когда у него есть время подумать, он как будто борется сам с собой. Когда он действует инстинктивно – он выглядит немного лучше».

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Дарвин Нуньес Робби Фаулер Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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