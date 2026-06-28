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  4. Шахтер нашел новый клуб для футболиста, от которого отказывался Туран
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:02 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
1252
0

Шахтер нашел новый клуб для футболиста, от которого отказывался Туран

Лацабидзе продолжит карьеру в грузинском «Торпедо»

28 июня 2026, 20:02 | Обновлено 28 июня 2026, 20:45
1252
0
Шахтер нашел новый клуб для футболиста, от которого отказывался Туран
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Лацабидзе
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22-летний центральный защитник Лука Лацабидзе в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер» и станет игроком «Торпедо» Кутаиси.

Прошлую вторую половину сезона грузинский футболист провел на правах аренды в датском «Вайле», а теперь готовится начать новый этап своей карьеры на родине.

В прошлом сезоне Лацабидзе провел за «Вайле» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Дмитрий Олийченко Источник: Руди Галетти
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