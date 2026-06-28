Шахтер нашел новый клуб для футболиста, от которого отказывался Туран
Лацабидзе продолжит карьеру в грузинском «Торпедо»
22-летний центральный защитник Лука Лацабидзе в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер» и станет игроком «Торпедо» Кутаиси.
Прошлую вторую половину сезона грузинский футболист провел на правах аренды в датском «Вайле», а теперь готовится начать новый этап своей карьеры на родине.
В прошлом сезоне Лацабидзе провел за «Вайле» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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