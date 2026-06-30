Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Карьеру в Англии может продолжить Дзион Судзуки
Японский голкипер «Пармы Дзион Судзуки привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, английский клуб готовит предложение по 23-летнему футболисту. Для японца готовят контракт до лета 2031 года.
«Парма» намерена получить 30 миллионов евро за вратаря сборной Японии, в подписании которого также заинтересована «Астон Вилла».
В прошедшем сезоне на счету Дзиона Судзуки 22 матча на клубном уровне, 6 из которых стали сухими Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Лидс» нацелился на лидера «Шахтера».
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