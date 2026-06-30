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Англия
30 июня 2026, 13:54 | Обновлено 30 июня 2026, 13:58
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0

Лидс сделал предложение по японскому голкиперу

Карьеру в Англии может продолжить Дзион Судзуки

30 июня 2026, 13:54 | Обновлено 30 июня 2026, 13:58
128
0
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дзион Судзуки
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Японский голкипер «Пармы Дзион Судзуки привлекает внимание «Лидса». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, английский клуб готовит предложение по 23-летнему футболисту. Для японца готовят контракт до лета 2031 года.

«Парма» намерена получить 30 миллионов евро за вратаря сборной Японии, в подписании которого также заинтересована «Астон Вилла».

В прошедшем сезоне на счету Дзиона Судзуки 22 матча на клубном уровне, 6 из которых стали сухими Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Лидс» нацелился на лидера «Шахтера».

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Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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