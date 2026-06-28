Интер принял решение по будущему Эспозито на фоне интереса клубов АПЛ
Итальянский гранд приближается к продлению контракта с форвардом
«Интер» приближается к продлению контракта с итальянским нападающим Пио Эспозито. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, миланский гранд намерен продлить соглашение с 21-летним футболистом до лета 2031 года. Эспозито в клубе считается неприкасаемым на фоне интереса «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».
В прошедшем сезоне на счету Пио Эспозито 48 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 10 результативными ударами и 8 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Стефан де Врей станет игроком «Панатинаикоса».
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