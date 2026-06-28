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Италия
28 июня 2026, 18:26 | Обновлено 28 июня 2026, 18:27
274
0

Интер принял решение по будущему Эспозито на фоне интереса клубов АПЛ

Итальянский гранд приближается к продлению контракта с форвардом

28 июня 2026, 18:26 | Обновлено 28 июня 2026, 18:27
274
0
Интер принял решение по будущему Эспозито на фоне интереса клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пио Эспозито
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«Интер» приближается к продлению контракта с итальянским нападающим Пио Эспозито. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, миланский гранд намерен продлить соглашение с 21-летним футболистом до лета 2031 года. Эспозито в клубе считается неприкасаемым на фоне интереса «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне на счету Пио Эспозито 48 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 10 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Стефан де Врей станет игроком «Панатинаикоса».

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Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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