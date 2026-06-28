Винисиус стал первым игроком ЧМ, который трижды получил MVP матча
Бразилец зажигает на этом мундиале
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал единственным игроком на ЧМ-2026, который три раза подряд получил награду лучшего игрока матча (MVP).
Жуниор был признан самым ценным футболистом в матчах с Марокко (1:1), Гаити (3:0) и Шотландией (3:0). В трёх матчах группового этапа ЧМ-2026 он отличился четырьмя забитыми голами и одной голевой передачей.
На этом чемпионате мира Винисиус повторил историческое достижение легендарных бразильских нападающих — Роналдо, Ривалдо (ЧМ-2002), Ромарио (ЧМ-1994) и Жаирзиньо (на ЧМ-1970), которые также забивали в каждом матче группового этапа. Во всех этих случаях сборная Бразилии становилась чемпионом мира.
На стадии 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против сборной Японии. Матч состоится в понедельник, 29 июня. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
🚨🇧🇷 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Vinicius Jr is the only player to win 3/3 MOTM awards at the World Cup so far. pic.twitter.com/0lyUaieewf— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026
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