Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус стал первым игроком ЧМ, который трижды получил MVP матча
Чемпионат мира
28 июня 2026, 17:14 |
252
0

Винисиус стал первым игроком ЧМ, который трижды получил MVP матча

Бразилец зажигает на этом мундиале

28 июня 2026, 17:14 |
252
0
Винисиус стал первым игроком ЧМ, который трижды получил MVP матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал единственным игроком на ЧМ-2026, который три раза подряд получил награду лучшего игрока матча (MVP).

Жуниор был признан самым ценным футболистом в матчах с Марокко (1:1), Гаити (3:0) и Шотландией (3:0). В трёх матчах группового этапа ЧМ-2026 он отличился четырьмя забитыми голами и одной голевой передачей.

На этом чемпионате мира Винисиус повторил историческое достижение легендарных бразильских нападающих — Роналдо, Ривалдо (ЧМ-2002), Ромарио (ЧМ-1994) и Жаирзиньо (на ЧМ-1970), которые также забивали в каждом матче группового этапа. Во всех этих случаях сборная Бразилии становилась чемпионом мира.

На стадии 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против сборной Японии. Матч состоится в понедельник, 29 июня. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

По теме:
Выше только Месси. Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за сезон
3 по 3. Лучшие ассистенты чемпионата мира после группового этапа
Хосе Луис РОДРИГЕС: «Это уникальная возможность для каждого из нас»
Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 28 июня 2026, 08:20 4
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Дани Себальос покинул клуб

Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»
Футбол | 28 июня 2026, 10:52 5
Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»
Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»

Кейруш считает, что нынешний формат делает чемпионат мира по футболу вульгарным и заурядным

Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Футбол | 28.06.2026, 07:10
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
Футбол | 28.06.2026, 15:17
РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
РБ Лейпциг назвал сумму, за которую готов продать Диоманде в Ливерпуль
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Футбол | 27.06.2026, 19:14
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 4
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 5
Бокс
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем