МЮ и ПСЖ нацелились на суперзвезду Реала. Клуб может потерять 140 млн

«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ активно интересуются ситуацией с контрактом бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Действующий контракт игрока с «бланкос» истекает через год, то есть футболист, которого портал Transfermarkt оценивает в 140 миллионов евро, может вскоре покинуть Мадрид без какой-либо компенсации. Гранды европейского футбола хотят воспользоваться ситуацией и подписать суперзвезду сборной Бразилии.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность уже сейчас предложить за Винисиуса 120 миллионов евро. Манкунианцы рассчитывают, что «Реал» не станет торговаться, понимая неустойчивое положение «бланкос». В то же время ПСЖ хочет убедить бразильца дождаться окончания срока контракта, чтобы присоединиться к парижанам в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор отличился 22 голами и 14 голевыми передачами в 53 матчах за «Реал» во всех турнирах.