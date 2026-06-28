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  4. МЮ и ПСЖ нацелились на суперзвезду Реала. Клуб может потерять 140 млн
Испания
28 июня 2026, 14:11 |
763
2

МЮ и ПСЖ нацелились на суперзвезду Реала. Клуб может потерять 140 млн

Бразилец до сих пор не продлил контракт с мадридцами

28 июня 2026, 14:11 |
763
2 Comments
МЮ и ПСЖ нацелились на суперзвезду Реала. Клуб может потерять 140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ активно интересуются ситуацией с контрактом бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Действующий контракт игрока с «бланкос» истекает через год, то есть футболист, которого портал Transfermarkt оценивает в 140 миллионов евро, может вскоре покинуть Мадрид без какой-либо компенсации. Гранды европейского футбола хотят воспользоваться ситуацией и подписать суперзвезду сборной Бразилии.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность уже сейчас предложить за Винисиуса 120 миллионов евро. Манкунианцы рассчитывают, что «Реал» не станет торговаться, понимая неустойчивое положение «бланкос». В то же время ПСЖ хочет убедить бразильца дождаться окончания срока контракта, чтобы присоединиться к парижанам в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор отличился 22 голами и 14 голевыми передачами в 53 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига трансферы продление контракта
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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Тут не зрозуміло кого треба продавати Мбапе чи Вінісіуса
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+1
сумнівний актив, тра позбуватися його пересу, якщо він хоче ще щось серйозне виграти в європі з реалом.
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+1
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