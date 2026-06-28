Экс-арбитр ФИФА прокомментировал последние судейские ошибки на ЧМ-2026

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар, эксклюзивно для Sport.ua, дал оценку двум игровым эпизодам в матчах Иран – Египет и Германия – Эквадор на ЧМ, имевших немалый резонанс в футбольном сообществе.

«В компенсированное время при розыгрыше стандартного положения иранец Халилзаде оказался в офсайде, когда на пол стопы был ближе к воротам игрока египтян. Когда мяч таки отскочил к Халилзаде и он нанес результативный удар, то рефери Марчиняк из Польши после подсказки арбитра VAR справедливо отменил взятие ворот.

Конечно, можно понять разочарование иранцев, но правила есть правила. А вот американская судья Пенсо допустила результативную ошибку, когда в дебюте матча не зафиксировала грубый фол немца Павловича в борьбе за мяч. Игровой эпизод продолжался, Бундестим контратаковал и все завершилось голом Сане. Удивительно, что на это очевидное нарушение правил не отреагировали не только Пенсо, но и арбитр VAR.

Хорошо, что справедливость таки восторжествовала, потому что эквадорцы не только сравняли счет, но и вырвали сенсационную победу».