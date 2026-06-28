Чемпионат мира28 июня 2026, 11:11 | Обновлено 28 июня 2026, 11:12
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Три сборные прошли групповой этап ЧМ-2026 без потерь очков
Вспомним все сборные, которые побеждали на чемпионате мира 2026 года
28 июня 2026, 11:11 | Обновлено 28 июня 2026, 11:12
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Мексика, Франция и Аргентина стали тремя сборными, одержавшими на групповом этапе ЧМ-2026 все три победы.
Мексика одолела сборные ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).
Франция была сильнее сборных Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).
Аргентина победила сборные Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 28 июня)
- 24 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (3), Норвегия (2), Австрия, Англия (2), Швейцария (2), Нидерланды (2), Испания (2), Португалия, Хорватия (2), Босния и Герцеговина, Турция, Бельгия)
- 10 – КАФ (Кот-д'Ивуар (2), Гана, Марокко (2), Египет, Алжир, ЮАР, Сенегал, ДР Конго)
- 9 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (3), Колумбия (2), Бразилия (2), Парагвай, Эквадор)
- 6 – КОНКАКАФ (Мексика (3), США (2), Канада)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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