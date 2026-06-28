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Чемпионат мира
28 июня 2026, 11:11 | Обновлено 28 июня 2026, 11:12
341
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Три сборные прошли групповой этап ЧМ-2026 без потерь очков

Вспомним все сборные, которые побеждали на чемпионате мира 2026 года

28 июня 2026, 11:11 | Обновлено 28 июня 2026, 11:12
341
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Три сборные прошли групповой этап ЧМ-2026 без потерь очков
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мексика, Франция и Аргентина стали тремя сборными, одержавшими на групповом этапе ЧМ-2026 все три победы.

Мексика одолела сборные ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).

Франция была сильнее сборных Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

Аргентина победила сборные Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 28 июня)

  • 24 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (3), Норвегия (2), Австрия, Англия (2), Швейцария (2), Нидерланды (2), Испания (2), Португалия, Хорватия (2), Босния и Герцеговина, Турция, Бельгия)
  • 10 – КАФ (Кот-д'Ивуар (2), Гана, Марокко (2), Египет, Алжир, ЮАР, Сенегал, ДР Конго)
  • 9 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (3), Колумбия (2), Бразилия (2), Парагвай, Эквадор)
  • 6 – КОНКАКАФ (Мексика (3), США (2), Канада)
  • 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
  • 0 – ОФК
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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И теперь у них больше шансов на поражение.
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