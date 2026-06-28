Три сборные прошли групповой этап ЧМ-2026 без потерь очков

Мексика, Франция и Аргентина стали тремя сборными, одержавшими на групповом этапе ЧМ-2026 все три победы.

Мексика одолела сборные ЮАР (2:0), Южной Кореи (1:0) и Чехии (3:0).

Франция была сильнее сборных Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

Аргентина победила сборные Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 28 июня)