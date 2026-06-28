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  4. Лионель Месси побил рекорд Жюста Фонтена и Жаирзинью
Чемпионат мира
28 июня 2026, 11:38 |
1768
0

Лионель Месси побил рекорд Жюста Фонтена и Жаирзинью

Аргентинский форвард забил в 7-м матче подряд на чемпионатах мира

28 июня 2026, 11:38 |
1768
0
Лионель Месси побил рекорд Жюста Фонтена и Жаирзинью
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче с Иорданией (3:1) Лионель Месси продлил свою голевую серию в финальных турнирах чемпионатов мира до 7 игр. Тем самым он побил рекорд мундиалей, установленный французом Жюстом Фонтеном еще на ЧМ-1958 и повторенный через 12 лет бразильцем Жаирзинью.

Свою серию, в которой он забил 11 мячей, Лионель начал в 1/8 финала ЧМ-2022 в матче с Австралией. Затем в четвертьфинале поразил с пенальти ворота нидерландцев, в полуфинале, также с 11-метровой отметки, забил хорватам, а в финале отметился дублем в поединке с французами. В стартовой игре ЧМ-2026 сделал хет-трик в матче с Алжиром, а во второй – поставил два автографа в воротах австрийцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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