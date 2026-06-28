Кевин де Брюйне стал первым бельгийцем, забивавшим на трех мундиалях

В матче с Новой Зеландией (5:1) 34-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне открыл голевой счет на третьем для себя чемпионате мира. Он стал игроком 23-й страны, в том числе 13-й – из Старого Света, чьи представители забивали на трех мундиалях. Всего же список, скажем так, самых стабильных бомбардиров насчитывает на сегодняшний день 46 фамилий. Больше всех их в сборных Германии – 5, Аргентины, Испании – по 4, Бразилии, Мексики и Франции – по 3.

Между тем вслед за де Брюйне забил на третьем чемпионате еще один игрок бельгийской команды – 33-летний нападающий Ромелу Лукаку. При этом, поразив ворота новозеландцев через 58 секунд после выхода на замену, он стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» на чемпионатах мира. Среди «резервистов» еще быстрее забивали только уругваец Ричард Моралес на ЧМ-2002, швед Маттиас Сванберг на ЧМ-2026 и датчанин Эббе Санд на ЧМ-1998.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ