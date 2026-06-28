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Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:52 |
792
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Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»

Кейруш считает, что нынешний формат делает чемпионат мира по футболу вульгарным и заурядным

28 июня 2026, 10:52 |
792
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Тренер Ганы: «Если на ЧМ попадают почти все, то какой в этом смысл?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш
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Главный тренер сборной Ганы, португалец Карлуш Кейруш, подверг резкой критике нынешний формат чемпионата мира.

Впервые в истории в финальной части чемпионата мира участвуют 48 команд. Участники разделены на 12 групп по 4 сборные. В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также 8 лучших команд, занявших третьи позиции. По мнению Кейруша, это делает турнир менее особенным.

«Я считаю, что настоящую ценность имеет то, что является редкостью. Если на турнир могут квалифицироваться слишком много команд, он рискует стать чем-то вульгарным и заурядным. Когда отбор проходит такое большое количество сборных, сохраняется ли его исключительность? Для меня это спорный вопрос, но это мое личное мнение.

Настоящим достижением в Южной Америке сейчас было бы не попасть на чемпионат мира. Кто сегодня не проходит отбор в Европе? Квалификация должна быть сложной, конкурентной и требовать максимума. Если на чемпионат попадают почти все, она теряет свой смысл.

Чемпионат мира должен иметь особое значение. Это должно быть редкое событие. Но сегодня в футболе всем заправляют деньги. Там, где раньше мы говорили о футболе, теперь царит «манибол».

Я сказал игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается только сейчас. Групповой этап – это разминка, а выход в следующий раунд похож на получение кредитной карты: теперь пришло время платить по счетам. Все достанется победителю, каждый матч – это драма, и спрятаться уже некуда», – пояснил Кейруш.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Ганы сыграет против Колумбии. В плей-офф команда квалифицировалась, заняв третье место в своей группе.

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Карлуш Кейруш сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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Манібол - краще і не скажеш
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Повністю з ним згоден! Хоч один адекватний тренер. 
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