ВИДЕО. Безумие! Фанаты Алжира празднуют гол Австрии в их ворота

Сборная Алжира в последние минуты упустила победу в матче с Австрией (3:3) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но болельщиков команды это не огорчило.

На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как алжирские фанаты, следившие за трансляцией матча, неожиданно начали праздновать, когда нападающий Австрии Саша Калайджич на 90+6 минуте отправил мяч в сетку ворот их команды и тем самым сравнял счёт в матче. Все потому, что ничья оставляла Алжир на третьем месте в группе J – это вывело алжирцев в плей-офф со Швейцарией. Австрийцы же, заняв второе место в группе, получили в качестве соперника сборную Испании.

Матч Испания – Австрия состоится 2 июля. Поединок Швейцария – Алжир запланирован на 3 июля.