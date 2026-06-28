ВИДЕО. Безумие! Фанаты Алжира празднуют гол Австрии в их ворота
Теперь в плей-офф они сыграют со Швейцарией, а не с Испанией
Сборная Алжира в последние минуты упустила победу в матче с Австрией (3:3) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но болельщиков команды это не огорчило.
На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как алжирские фанаты, следившие за трансляцией матча, неожиданно начали праздновать, когда нападающий Австрии Саша Калайджич на 90+6 минуте отправил мяч в сетку ворот их команды и тем самым сравнял счёт в матче. Все потому, что ничья оставляла Алжир на третьем месте в группе J – это вывело алжирцев в плей-офф со Швейцарией. Австрийцы же, заняв второе место в группе, получили в качестве соперника сборную Испании.
Матч Испания – Австрия состоится 2 июля. Поединок Швейцария – Алжир запланирован на 3 июля.
🤯— M (@Mohamed10X21) June 28, 2026
🚨🚨🚨🚨🚨 Absolute madness—today's clip from the World Cup...
— Algeria fans celebrate Austria's third goal to avoid facing Spain. 💀🤯pic.twitter.com/14e4LAZprk
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