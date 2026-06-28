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  4. ВИДЕО. Безумие! Фанаты Алжира празднуют гол Австрии в их ворота
Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:38 | Обновлено 28 июня 2026, 10:41
963
0

ВИДЕО. Безумие! Фанаты Алжира празднуют гол Австрии в их ворота

Теперь в плей-офф они сыграют со Швейцарией, а не с Испанией

28 июня 2026, 10:38 | Обновлено 28 июня 2026, 10:41
963
0
ВИДЕО. Безумие! Фанаты Алжира празднуют гол Австрии в их ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Алжира
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Сборная Алжира в последние минуты упустила победу в матче с Австрией (3:3) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, но болельщиков команды это не огорчило.

На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как алжирские фанаты, следившие за трансляцией матча, неожиданно начали праздновать, когда нападающий Австрии Саша Калайджич на 90+6 минуте отправил мяч в сетку ворот их команды и тем самым сравнял счёт в матче. Все потому, что ничья оставляла Алжир на третьем месте в группе J – это вывело алжирцев в плей-офф со Швейцарией. Австрийцы же, заняв второе место в группе, получили в качестве соперника сборную Испании.

Матч Испания – Австрия состоится 2 июля. Поединок Швейцария – Алжир запланирован на 3 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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