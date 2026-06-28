ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с капитаном после выхода в УПЛ

Черновицкая Буковина официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Богданом Бойчуком, являющимся капитаном команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, капитан «желто-черных» и ФК Буковина достигли согласия о продолжении сотрудничества еще на один год. Срок действия нового соглашения между 30-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поздравляем Богдана с продлением контракта и желаем крепкого здоровья, скорейшего возвращения на футбольное поле, новых побед и ярких достижений в составе «Буковины», – говорится в сообщении.

Богдан Бойчук присоединился к «Буковине» в июне 2024-го. За два сезона в составе черновчан полузащитник провел всего 45 матчей, в которых записал в свой актив 14 забитых мячей и 6 результативных передач