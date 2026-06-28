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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с капитаном после выхода в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 10:52 |
235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с капитаном после выхода в УПЛ

Богдан Бойчук остается в Черновцах

28 июня 2026, 10:52 |
235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с капитаном после выхода в УПЛ
ФК Буковина. Богдан Бойчук
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Черновицкая Буковина официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Богданом Бойчуком, являющимся капитаном команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, капитан «желто-черных» и ФК Буковина достигли согласия о продолжении сотрудничества еще на один год. Срок действия нового соглашения между 30-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поздравляем Богдана с продлением контракта и желаем крепкого здоровья, скорейшего возвращения на футбольное поле, новых побед и ярких достижений в составе «Буковины», – говорится в сообщении.

Богдан Бойчук присоединился к «Буковине» в июне 2024-го. За два сезона в составе черновчан полузащитник провел всего 45 матчей, в которых записал в свой актив 14 забитых мячей и 6 результативных передач

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Буковина Черновцы Богдан Бойчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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