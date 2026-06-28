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  4. ВИДЕО. 2 гола после 90-й минуты! Алжир и Австрия выдали эпическую концовку
Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:17 |
419
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ВИДЕО. 2 гола после 90-й минуты! Алжир и Австрия выдали эпическую концовку

Команды в третий раз в матче обменялись голами

28 июня 2026, 07:17 |
419
1 Comments
ВИДЕО. 2 гола после 90-й минуты! Алжир и Австрия выдали эпическую концовку
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.

В первом тайме голами отметились Марко Арнаутович и Рафик Белгали – 1:1. Во втором тайме команды снова обменялись голами. За Австрию отличился Марсель Забитцер, а за Алжир – Рияд Марез.

В компенсированное время, казалось, все шло к ничьей. Алжир долго контролировал мяч в центре поля, но на 90+3-й минуте неожиданно ускорился, и Ауар разрезающей передачей вывел Мареза один на один с голкипером – Рияд момент не упустил.

Однако свое преимущество африканская команда не удержала. Через три минуты Грегорич после подачи Забитцера сделал скидку, а Калайджич переправил мяч в ворота.

Матч завершился со счетом 3:3, благодаря чему обе команды вышли в 1/16 финала чемпионата мира.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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ох і смердить же ж від цього матчу! це як пляма від риганини на особистому дорогому костюмі джанні інфантіни.
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