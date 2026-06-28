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Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:22 | Обновлено 28 июня 2026, 06:29
275
0

ФОТО. Герой нации! Назван лучший игрок матча ДР Конго – Узбекистан

Йоан Висса оформил дубль в матче с Узбекистаном

28 июня 2026, 06:22 | Обновлено 28 июня 2026, 06:29
275
0
ФОТО. Герой нации! Назван лучший игрок матча ДР Конго – Узбекистан
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоан Висса
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Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Висса вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «леопардам» одержать победу со счетом 3:1.

Йоан заработал пенальти и сам же его реализовал, сравняв счет на 68-й минуте, а в компенсированное время поставил точку в матче, забив третий гол команды.

Благодаря победе ДР Конго набрал 4 очка в турнирной таблице, заняв третье место в группе К, благодаря чему вышел в плей-офф 1/16 финала, где сыграет с Англией.

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Йоан Висса сборная Узбекистана по футболу сборная ДР Конго по футболу лучший игрок ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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