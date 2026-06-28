ФОТО. Герой нации! Назван лучший игрок матча ДР Конго – Узбекистан

Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Висса вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «леопардам» одержать победу со счетом 3:1.

Йоан заработал пенальти и сам же его реализовал, сравняв счет на 68-й минуте, а в компенсированное время поставил точку в матче, забив третий гол команды.

Благодаря победе ДР Конго набрал 4 очка в турнирной таблице, заняв третье место в группе К, благодаря чему вышел в плей-офф 1/16 финала, где сыграет с Англией.