ФОТО. Герой нации! Назван лучший игрок матча ДР Конго – Узбекистан
Йоан Висса оформил дубль в матче с Узбекистаном
Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.
Висса вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «леопардам» одержать победу со счетом 3:1.
Йоан заработал пенальти и сам же его реализовал, сравняв счет на 68-й минуте, а в компенсированное время поставил точку в матче, забив третий гол команды.
Благодаря победе ДР Конго набрал 4 очка в турнирной таблице, заняв третье место в группе К, благодаря чему вышел в плей-офф 1/16 финала, где сыграет с Англией.
Yoane Wissa earns the Superior Player of the Match trophy. ✨#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/GEripaN23Z— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
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