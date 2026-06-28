Стал известен соперник Португалии и Роналду в 1/16 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 определены уже 14 пар 1/16 финала.

Четыре пары стали известны после завершения всех матчей в группе K, из которой в плей-офф вышли Колумбия, Португалия и ДР Конго.

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Сборная Португалии вместе с легенданым Криштиану Роналду в 1/16 финала встретится с Хорватией, Колумбия поборется с Ганой, а ДР Конго – с Англией.

Также на старте плей-офф сойдутся команды Бельгии и Сенегала.

На ЧМ-2026 осталось определить две пары 1/16 финала. Своих соперников ожидают сборные Испании и Швейцарии. На две последние вакансии претендуют Австрия, Алжир и Иран.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026: