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Чемпионат мира
28 июня 2026, 04:49 | Обновлено 28 июня 2026, 05:01
218
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Стал известен соперник Португалии и Роналду в 1/16 финала ЧМ-2026

Португальцы сыграют с Хорватией, Колумбия – с Ганой, ДР Конго – с Англией

28 июня 2026, 04:49 | Обновлено 28 июня 2026, 05:01
218
0
Стал известен соперник Португалии и Роналду в 1/16 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 определены уже 14 пар 1/16 финала.

Четыре пары стали известны после завершения всех матчей в группе K, из которой в плей-офф вышли Колумбия, Португалия и ДР Конго.

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Сборная Португалии вместе с легенданым Криштиану Роналду в 1/16 финала встретится с Хорватией, Колумбия поборется с Ганой, а ДР Конго – с Англией.

Также на старте плей-офф сойдутся команды Бельгии и Сенегала.

На ЧМ-2026 осталось определить две пары 1/16 финала. Своих соперников ожидают сборные Испании и Швейцарии. На две последние вакансии претендуют Австрия, Алжир и Иран.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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