ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
Результативный удар Натанаэля Мбуку на 17-й минуте был отменен после просмотра VAR
Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.
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ДР Конго потеряла возможность сравнять счет на 17-й минуте – гол африканской сборной был отменен после просмотра VAR из-за нарушения правил в атаке.
Арбитр сначала засчитал результативный удар 24-летнего Натанаэля Мбуку, но позже изменил свое решение. После первого тайма сборная Узбекистана оказалась впереди – 1:0.
ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
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