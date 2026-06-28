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  4. ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
Чемпионат мира
28 июня 2026, 03:41 |
67
0

ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр

Результативный удар Натанаэля Мбуку на 17-й минуте был отменен после просмотра VAR

28 июня 2026, 03:41 |
67
0
ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ДР Конго по футболу
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Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

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ДР Конго потеряла возможность сравнять счет на 17-й минуте – гол африканской сборной был отменен после просмотра VAR из-за нарушения правил в атаке.

Арбитр сначала засчитал результативный удар 24-летнего Натанаэля Мбуку, но позже изменил свое решение. После первого тайма сборная Узбекистана оказалась впереди – 1:0.

ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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