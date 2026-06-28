Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана
Чемпионат мира
28 июня 2026, 03:38 |
41
0

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана

Награду получил Петар Сучич

28 июня 2026, 03:38 |
41
0
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник национальной сборной Хорватии Петар Сучич признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе L против команды Ганы (2:1).

В этой встрече 22-летний футболист провел на поле весь матч и отличился забитым мячем.

На клубном уровне игрок представляет миланский Интер. С ним Петар в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Италии..

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана

По теме:
Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
Петар Сучич сборная Ганы по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу фото лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Футбол | 27 июня 2026, 19:27 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии
Футбол | 27 июня 2026, 22:27 8
Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии
Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии

Мампасси оказался в центре скандала

Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Футбол | 28.06.2026, 03:38
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 27.06.2026, 21:47
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 26
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
27.06.2026, 19:47 10
Бокс
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 37
Футбол
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем