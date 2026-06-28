ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана
Награду получил Петар Сучич
Полузащитник национальной сборной Хорватии Петар Сучич признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе L против команды Ганы (2:1).
В этой встрече 22-летний футболист провел на поле весь матч и отличился забитым мячем.
На клубном уровне игрок представляет миланский Интер. С ним Петар в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Италии..
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана
Your votes are in – Petar Sučić is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/0iA8BPuzNy
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