Полузащитник национальной сборной Хорватии Петар Сучич признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе L против команды Ганы (2:1).

В этой встрече 22-летний футболист провел на поле весь матч и отличился забитым мячем.

На клубном уровне игрок представляет миланский Интер. С ним Петар в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Италии..

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана