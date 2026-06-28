Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте в матче ЧМ-2026
Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:47 | Обновлено 28 июня 2026, 02:52
210
0

ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте в матче ЧМ-2026

Форвард сборной Узбекистана переиграл вратаря и открыл счет в поединке третьего тура

28 июня 2026, 02:47 | Обновлено 28 июня 2026, 02:52
210
0
ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте в матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Узбекистана по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На десятой минуте подопечные Фабио Каннаваро сумели отрыть счет благодаря форварду Эльдору Шомуродову, который хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника.

Опытный 30-летний форвард турецкого «Башакшехира» получил мяч и перебросил вратаря ДР Конго, позволив своей команде выйти вперед.

ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026

По теме:
Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Гол ДР Конго в ворота сборной Узбекистана не засчитал арбитр
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Хорватия – Гана
ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27 июня 2026, 10:00 9
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф

В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышли сразу девять сборных

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27 июня 2026, 07:32 9
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере

Александр хочет провести бой в США

Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Футбол | 28.06.2026, 03:38
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 27.06.2026, 21:27
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27.06.2026, 08:00
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 26
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 8
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем