ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте в матче ЧМ-2026

Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

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На десятой минуте подопечные Фабио Каннаваро сумели отрыть счет благодаря форварду Эльдору Шомуродову, который хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника.

Опытный 30-летний форвард турецкого «Башакшехира» получил мяч и перебросил вратаря ДР Конго, позволив своей команде выйти вперед.

ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026