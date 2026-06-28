ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте в матче ЧМ-2026
Форвард сборной Узбекистана переиграл вратаря и открыл счет в поединке третьего тура
Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На десятой минуте подопечные Фабио Каннаваро сумели отрыть счет благодаря форварду Эльдору Шомуродову, который хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника.
Опытный 30-летний форвард турецкого «Башакшехира» получил мяч и перебросил вратаря ДР Конго, позволив своей команде выйти вперед.
ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышли сразу девять сборных
Александр хочет провести бой в США