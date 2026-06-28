Модрич отдал голевую передачу и установил возрастной рекорд ЧМ

Легендарный хорватский футболист Лука Модрич установил новый возрастной рекорд чемпионатов мира.

Хорват в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ганы отличился результативной передачей, которая стала победной для команды Златко Далича – 2:1.

Он сделал это в возрасте 40 лет и 291 дня.

Ни один другой игрок в истории чемпионатов мира не отмечался ассистами в таком возрасте.