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  4. Модрич отдал голевую передачу и установил возрастной рекорд ЧМ
Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:36 |
175
0

Модрич отдал голевую передачу и установил возрастной рекорд ЧМ

Хорват стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира

28 июня 2026, 02:36 |
175
0
Модрич отдал голевую передачу и установил возрастной рекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Легендарный хорватский футболист Лука Модрич установил новый возрастной рекорд чемпионатов мира.

Хорват в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ганы отличился результативной передачей, которая стала победной для команды Златко Далича – 2:1.

Он сделал это в возрасте 40 лет и 291 дня.

Ни один другой игрок в истории чемпионатов мира не отмечался ассистами в таком возрасте.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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