Модрич отдал голевую передачу и установил возрастной рекорд ЧМ
Хорват стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира
Легендарный хорватский футболист Лука Модрич установил новый возрастной рекорд чемпионатов мира.
Хорват в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ганы отличился результативной передачей, которая стала победной для команды Златко Далича – 2:1.
Он сделал это в возрасте 40 лет и 291 дня.
Ни один другой игрок в истории чемпионатов мира не отмечался ассистами в таком возрасте.
40 - Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966).— OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026
Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3
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