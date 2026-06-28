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28 июня 2026, 02:09 | Обновлено 28 июня 2026, 02:13
283
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ФОТО. Американка опозорилась в эфире перед матчем ЧМ-2026

Журналистка неудачно пошутила о Боснии и получила шквал критики

28 июня 2026, 02:09 | Обновлено 28 июня 2026, 02:13
283
1 Comments
ФОТО. Американка опозорилась в эфире перед матчем ЧМ-2026
X. Эбигейл Велес
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Американская спортивная журналистка Эбигейл Велес оказалась в центре скандала перед матчем сборной США в плей-офф чемпионата мира-2026.

Репортер ABC 7 Los Angeles готовила сюжет о предстоящем поединке американской команды против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала турнира, но ее слова вызвали резкую реакцию в соцсетях.

Во время эфира Велес призналась, что почти ничего не знает о будущем сопернике сборной США.

«В следующем раунде команда США сыграет с Боснией. И дело в том, что я не смогла бы показать, где она находится на карте. Я ничего не знаю о Боснии и не хочу знать. Потому что команда США вернулась и стала еще лучше», – заявила журналистка.

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В конце спича она добавила: «Готовься, Босния, потому что тебе этого не захочется».

После этого фрагмент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал возмущение как у боснийских фанатов, так и среди американских болельщиков. Пользователи назвали слова журналистки «невежеством» и раскритиковали ее манеру поддержки сборной США.

Один из фанатов написал: «Соревновательный трэшток – это весело, но не в такой форме».

Другие пользователи отметили, что американским болельщикам стало стыдно за этот эфир. Часть фанатов даже призвала телеканал уволить Велес.

На данный момент ни ABC 7 Los Angeles, ни сама журналистка публично не комментировали ситуацию.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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Комментарии 1
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Зганьбилася перед ким? Перед такими самими американцями, які в душі не відають, де та Боснія. Просто нагадаю вам, що трофей їхнього місцевого чемпіонату зі всратого бейсболу називається WORLD Series. Яка там вже в сраку Боснія? І тим більше Герцеговина 
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