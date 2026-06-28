ФОТО. Американка опозорилась в эфире перед матчем ЧМ-2026
Журналистка неудачно пошутила о Боснии и получила шквал критики
Американская спортивная журналистка Эбигейл Велес оказалась в центре скандала перед матчем сборной США в плей-офф чемпионата мира-2026.
Репортер ABC 7 Los Angeles готовила сюжет о предстоящем поединке американской команды против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала турнира, но ее слова вызвали резкую реакцию в соцсетях.
Во время эфира Велес призналась, что почти ничего не знает о будущем сопернике сборной США.
«В следующем раунде команда США сыграет с Боснией. И дело в том, что я не смогла бы показать, где она находится на карте. Я ничего не знаю о Боснии и не хочу знать. Потому что команда США вернулась и стала еще лучше», – заявила журналистка.
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В конце спича она добавила: «Готовься, Босния, потому что тебе этого не захочется».
После этого фрагмент быстро разлетелся по соцсетям и вызвал возмущение как у боснийских фанатов, так и среди американских болельщиков. Пользователи назвали слова журналистки «невежеством» и раскритиковали ее манеру поддержки сборной США.
Один из фанатов написал: «Соревновательный трэшток – это весело, но не в такой форме».
Другие пользователи отметили, что американским болельщикам стало стыдно за этот эфир. Часть фанатов даже призвала телеканал уволить Велес.
На данный момент ни ABC 7 Los Angeles, ни сама журналистка публично не комментировали ситуацию.
My goodness, the stereotypes write themselves……🤷♂️ #FIFAWorldCup 🇧🇦🇺🇸 pic.twitter.com/UGj3uudcYL— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 27, 2026
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