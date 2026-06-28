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Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:44 |
71
0

ДР Конго и Узбекистан определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026

Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 28 июня в 02:30 по киевскому времени

28 июня 2026, 01:44 |
71
0
ДР Конго и Узбекистан определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026
Чемпионат мира. ДР Конго – Узбекистан
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В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете K, в котором встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана.

Команды сыграют на стадионе «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Себастьян Десабр и Фабио Каннаваро – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хасанов выйдет на поле с первых минут.

Сборная ДР Конго набрала один балл и разместилась на третьей позиции в группе K. Узбекистан занимает четвертое место, имея в своем активе один пункт.

Стартовые составы матча чемпионата мира ДР Конго Узбекистан:

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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