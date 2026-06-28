ДР Конго и Узбекистан определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026

В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете K, в котором встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана.

Команды сыграют на стадионе «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

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Наставники команд – Себастьян Десабр и Фабио Каннаваро – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хасанов выйдет на поле с первых минут.

Сборная ДР Конго набрала один балл и разместилась на третьей позиции в группе K. Узбекистан занимает четвертое место, имея в своем активе один пункт.

Стартовые составы матча чемпионата мира ДР Конго – Узбекистан: