ДР Конго и Узбекистан определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026
Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 28 июня в 02:30 по киевскому времени
В воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете K, в котором встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана.
Команды сыграют на стадионе «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 02:30 по киевскому времени.
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Наставники команд – Себастьян Десабр и Фабио Каннаваро – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хасанов выйдет на поле с первых минут.
Сборная ДР Конго набрала один балл и разместилась на третьей позиции в группе K. Узбекистан занимает четвертое место, имея в своем активе один пункт.
Стартовые составы матча чемпионата мира ДР Конго – Узбекистан:
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